Облачно и посвежо, на повисоките места услови за снег

18/03/2026 07:12
Фото: Б. Грданоски

Времето денеска ќе биде променливо облачно и посвежо. Претежно во западните делови ќе има повремени локални врнежи од дожд. Поради продор на постудена воздушна маса од север, на планините ќе има услови врнежите да бидат од снег, а на некои од повисоките места од дожд и снег. Ќе дува умерен ветер од источен и југоисточен правец. Минималната температура ќе биде во интервал од 0 до 6, а максималната ќе достигне од 8 до 14 степени.

Во Скопје, ќе биде променливо облачно, во делови од котлината ќе има слаби врнежи од дожд. Ќе дува слаб до умерен ветер од југоисточен правец, особено претпладне. Минималната температура ќе се спушти до 4, а максималната ќе достигне до 12 степени.

Во следните денови, времето ќе биде променливо облачно и посвежо. Во четврток ќе има повремени локални врнежи од дожд кои ќе бидат пообилни во западните делови. Поради спуштање на постудена воздушна маса од север, на планините и на некои од повисоките места ќе има услови врнежите да преминуваат во снег. Ќе дува умерен, наместа повремено засилен ветер од североисточен правец. Во петок и во деновите од викендот ќе преовладува стабилно и суво време.

Поврзани содржини

Чаир се мобилизира за Рамазан Бајрам – започна интензивна акција за чистење во текот на ноќта
Слаби врнежи од снег на планинските премини, патиштата проодни
Без струја дел од Сопиште, а без вода неколку улици во Центар
Собранието ќе избира нов државен јавен обвинител
Астрономски календар
Маларија во Македонија: Патници од Скопје и Куманово се вратиле заразени од Африка
Експертите бараат поголем буџет за обвинителите
Елаборат, правилник, процена и план – основа за безбедност во објектите, сведочеше за „Пулс“ вработена во ДЗС

Најчитани