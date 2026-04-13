Обама: Победата на опозицијата во Унгарија е потсетник дека сите треба да продолжат да се борат за правда

„Победата на унгарската опозиција на вчерашните избори, како оние во Полска во 2023 година, е победа за демократијата, не само во Европа, туку и во целиот свет.

Пред сè, тоа е доказ за отпорноста и решителноста на унгарскиот народ, како и потсетник за сите дека мора да продолжиме да се залагаме за правда, еднаквост и владеење на правото“, рече поранешниот американски претседател.

Како потсетување, Унгарците гласаа вчера на изборите на кои партијата на Тиша, противникот на Орбан, Петер Маѓар, извојува убедлива победа. Поранешниот премиер Виктор Орбан го призна поразот.

Скоро сите гласови се преброени и Тиша има 138 места, а Фидес има 55. Ми Хазанк исто така влегува во парламентот со 6 места.

Многу европски лидери му честитаа на победникот на унгарските парламентарни избори, Петер Маѓар, синоќа, откако неговата опозициска партија Тиша успеа да освои двотретинско мнозинство во унгарскиот парламент.

Маѓар т доби честитки, меѓу другите, од Италија, Шпанија, Велика Британија, Франција, Германија, ЕУ, Хрватска, како и од Украина од претседателот Володимир Зеленски.