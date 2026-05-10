Нултиот пациент кој заболел од хантавирус на крузерот „Хондиус“ бил холандски орнитолог

Идентификуван е нултиот пациент заразен со хантавирус на крузерот Хондиус – станува збор за седумдесетгодишен Холанѓанец кој бил орнитолог, како и неговата сопруга, со која патувал во неколку јужноамерикански земји, јави денеска телевизијата BFM.

Двајцата починале, а наводно двајцата посетиле аргентинска депонија за да ја набљудуваат ретка птица.

Холанѓанецот Лео Шилперорд, кој прв покажал симптоми на хантавирус, починал на 11 април на бродот Хондиус, крузер на кој се качил со сопругата Миријам.