Новиот директор на Лувр: Музејот е без енергија

Париз- Лувр се бори да најде средства за итно реновирање на своите застарени објекти, предупреди неговиот нов директор, по низа проблеми што кулминираа со дрска кражба на накит во вредност од 100 милиони долари. Кристоф Лерибо, зборувајќи пред сенатскиот комитет, рече дека музејот, и покрај својата грандиозност, ја губи енергијата, објави Ле Монд.

„Лувр е без енергија“

„И покрај неговата импозантна големина и секојдневната посветеност на персоналот, Лувр е без енергија“, рече Лерибо. „Неговата опрема и инфраструктура го достигнуваат крајот на својот корисен век“. Лерибо, историчар на уметност и експерт за уметност од 18 век, го презеде музејот во февруари.

Неговиот претходник поднесе оставка по озлогласената кражба на царски накит преку ден во октомври минатата година, која откри сериозни безбедносни пропусти. „Итни случаи во зградата се натрупуваат, а ние се соочуваме со ѕид во однос на инвестициите“, додаде Лерибо.

Најпосетуваниот музеј во светот

Лувр, дом на иконски уметнички дела како што е Мона Лиза на Леонардо да Винчи, е најпосетуваниот музеј во светот, со околу девет милиони посетители годишно. Сместен во огромна палата во центарот на Париз на бреговите на реката Сена, тој бил граден со векови од француските монарси, кои повремено го користеле како нивна официјална резиденција.

Музејот се соочил со други проблеми во последните години, вклучувајќи повторени штрајкови кои предизвикале загуба на приходи и шема за измама со билети што можела да го чини 10 милиони евра. Пријавени се и протекување на вода и други предизвици со одржувањето.