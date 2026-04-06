Нови детали за спасувањето во Иран: Соборениот пилот стапил во контакт со армијата дури по 14 часа

Тркалата на спасувачките авиони се заглавиле во „свети срања“ момент; новинарот ја проверил болницата поради некарактеристичната тишина на Трамп за време на операцијата; офицерот конечно стапил во контакт по 14 часа

Додека американскиот офицер за оружје чиј борбен авион беше соборен над Иран се криел во планински гребен чекајќи американските трупи да го спасат, тој помогнал во насочувањето на воздушните напади врз силите што напредуваат на Исламската Република преку опрема за итна комуникација, објави во неделата „Њујорк тајмс“.

Пилотот, чиј авион беше соборен во петокот наутро, „се искачил на гребен висок 2.000 метри и се скрил во пукнатина“, се вели во извештајот, цитирајќи американски воени претставници и повторувајќи ги претходните изјави на американскиот претседател Доналд Трамп.

„Од своето скривалиште, офицерот за оружје ги предупредил своите спасувачи за областите што треба да ги таргетираат за напади, каде што можел да ги види Иранците како напредуваат“, рече „Тајмс“, цитирајќи висок воен претставник.

Во извештајот се вели дека Израел соработувал со САД за да собере разузнавачки информации за да утврди дали пилотот бил сам и извршил напади заедно со САД за да им обезбеди покритие на американските командоси за време на операцијата за спасување.

Весникот забележа дека не е јасно колку блиску иранските сили се приближиле до скривалиштето на офицерот, додавајќи дека немало престрелка меѓу американските и иранските трупи и дека областа во која паднал офицерот „силно се противи на иранскиот режим“, според американските претставници.

Иако американските сили се обидуваа да го спасат офицерот од моментот кога авионот беше соборен, тие не добија никакви знаци на живот од него околу 14 часа, се вели во извештајот, повторувајќи го претходното известување дека пилотот бил во несвест при слетувањето и првично не можел да воспостави контакт.

Според „Тајмс“, потоа биле потребни часови за да се утврди локацијата на пилотот и да се потврди дека всушност станува збор за него. Овој процес бил потпомогнат од „специјален дел од технологијата“ уникатна за ЦИА, се вели во извештајот. Немаше дополнителни детали за системот.

Не беше веднаш јасно како оваа временска рамка се совпаѓа со изјавата на Трамп за „Аксиос“ во неделата дека членот на екипажот испратил порака преку радио откако се катапултирал од авионот, за која американски функционер цитираше дека рекол: „Бог е добар“.

Извештајот на „Тајмс“, исто така, даде дополнителни детали за дефектот што ги принуди војниците да повикаат авиони за замена за да го извлечат офицерот, откако импровизираната писта изградена за операцијата не успеа.

Според „Тајмс“, пилотот требало да одлета од Иран, заедно со неговите спасувачи, со два авиони „Ц-130“, но носниот дел на барем еден од нив, а можеби и на двата, се заглавил во песокот.

Според извештајот, американските сили се обидувале со часови да ги ослободат заглавените тркала, но не успеале пред да повикаат три замени.

„Ако имало момент на ‘свето срање’, тоа бил тој“, изјави американски функционер за Ројтерс, припишувајќи го брзото донесување одлуки како спасување на денот.

Функционерот рекол дека авионите на крајот испратени да го извлечат пилотот и спасувачките сили биле многу помали турбопропелерски авиони, способни да слетуваат на мали аеродроми и релативно лесни.

Првичните авиони за бегство, како и четири хеликоптери за специјални операции „МХ-6“, биле бомбардирани од воздух откако офицерот и неговите спасувачи биле заминати, за да не можат да бидат запленети од иранскиот режим.

„Тајмс“ објави дека, кога пилотот конечно го испратил сигналот во петокот навечер користејќи го својот сигнал за итни случаи, Централната команда на САД подготвувала соопштение дека авионот е соборен и дека неговиот пилот – кој бил спасен во рок од неколку часа од првичниот инцидент – бил спасен.

Соопштението било отфрлено штом бил примен сигналот од сигналот, а американскиот министер за одбрана Пит Хегсет му кажал на Трамп по телефон дека бидејќи офицерот за оружје сè уште има потреба од спасување, сите информации за извлекувањето на пилотот мора да се чуваат во тајност.

Медиумите во тоа време известувале за спасувањето на пилотот, како и за потрагата по офицерот за оружје, иако и тој понекогаш бил идентификуван во извештаите како пилот.

Во текот на целата операција, Белата куќа, Пентагон и ЦЕНТКОМ беа невообичаено тивки.

Трамп бил толку релативно тивок што еден локален новинар отишол да провери дали е во болницата „Волтер Рид“, според Ројтерс.

Трамп рано во неделата објави дека САД го спасиле вториот пилот речиси два дена откако бил соборен над Иран.

„Ова е прв пат во воената историја двајца американски пилоти да бидат спасени, одделно, длабоко во непријателска територија“, напиша Трамп на Truth Social. „НИКОГАШ НЕМА ДА ОСТАВИМЕ АМЕРИКАНСКИ ВОИН ЗАД ЛИНИИТЕ!“

Ова беше прв пат САД да изгубат авиони на иранска територија за време на тековната војна, која започна на 28 февруари, со бран американски и израелски воздушни напади во кои загина, меѓу другите, и тогашниот врховен лидер Али Хамнеи.