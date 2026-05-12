Новата унгарска влада најавува дека ќе го воведе еврото до 2030 година

Новата унгарска Влада, предводена од премиерот Петер Маѓар, објави амбициозен план земјата да го усвои еврото до 2030 година и да се врати во главните текови на Европската Унија по долг период на тензии со Брисел за време на владеењето на Виктор Орбан. Новиот кабинет смета дека приклучувањето кон Еврозоната би било симбол на раскинување со претходната „нелиберална“ политика и потврда на новиот европски курс на Будимпешта.

Меѓутоа, експертите предупредуваат дека оваа цел ќе биде многу тешко да се постигне. Унгарија во моментов се соочува со слаб економски раст, висока инфлација, голем буџетски дефицит и растечки јавен долг.

Покрај тоа, новата влада наследува сериозно нарушени односи со институциите на Европската Унија. Аналитичарите проценуваат дека владата ќе мора да спроведе болни мерки за штедење, да ги намали владините трошоци или да ги зголеми даноците за да ги исполни строгите критериуми за приклучување кон еврозоната, пишува Дојче Веле.

Посебен проблем е фактот што Брисел замрзна околу 17 милијарди евра европски средства поради проблеми со владеењето на правото за време на ерата на Орбан.

Владата на Петер Маѓар сега се обидува да ја врати довербата во ЕУ и да обезбеди одмрзнување на тие пари, што би можело да помогне во стабилизирањето на економијата.

Анкетите покажуваат дека мнозинството граѓани го поддржуваат воведувањето на еврото, но во исто време веруваат дека земјата сè уште не е подготвена за тој чекор.

Економистите предупредуваат дека Унгарија мора да ги исполни таканаречените Мастришки критериуми, кои вклучуваат стабилна инфлација, контролиран дефицит, низок јавен долг и стабилен девизен курс. Во моментов, Будимпешта е далеку од тие стандарди.

Сепак, поддржувачите на воведувањето на еврото тврдат дека самата кандидатура за еврозоната би можела да донесе придобивки – постабилна форинта, пониски каматни стапки и поголема доверба на инвеститорите. На долг рок, членството во Еврозоната би го отстранило валутниот ризик и би ги намалило трошоците за бизнис, што особено би и користело на унгарската извозна индустрија, првенствено автомобилската и електронската.

Од друга страна, дел од европските партнери со резерви гледаат на унгарските планови. Во ЕУ постојат стравувања дека политичкиот курс на земјата би можел повторно да се промени по следните избори и дека Унгарија би можела да стане фактор на нестабилност во рамките на Еврозоната. Затоа, Будимпешта ќе мора да ги убеди своите европски партнери дека постои широк политички консензус околу европскиот пат на земјата.

Европската комисија и Европската централна банка, сепак, ја поздравија новата проевропска ориентација на Будимпешта.

Претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, изјави дека Унгарија „се вратила на европскиот пат“, додека претседателката на ЕЦБ, Кристин Лагард, верува дека овој пат природно води кон воведување на еврото.