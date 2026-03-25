Нова анкета во Унгарија: На Орбан ќе му треба чудо да победи на изборите

Како што се доближува денот на изборите во Унгарија, 12 април, работите изгледа му одат сѐ полошо на премиерот Виктор Орбан.

Анкетата што денеска ја објави независниот анкетар „Медијан“ покажува огромна предност на опозициската Тиса и нејзиниот лидер Петер Маѓар пред владејачката партија Фидес.

Според анекатат направена од 17 до 20 март објавена од медиумот „хвг“ Тиса ја зголемила својата предност пред Фидес во однос на истражувањето во февруари и на Орбан ќе му треба чудо во последните двесетина дена од кампањата да може да ја сврти наклонетоста на бирачите и да го добие петтиот по ред мандат да формира влада.

Тиса, која е основана во 2024 година, ја зголеми својата предност пред Фидес на 23 процентни поени меѓу гласачите кои веќе се определиле, во споредба со предност од 20 поени во анкетата во февруари, соопшти агенцијата „Медијан“.

Тиса има поддршка од 58 проценти од гласачите кои знаат како ќе гласаат, што е зголемување во однос на 55 проценти пред еден месец. Поддршката за Фидес изнесува 35 проценти, непроменета од февруари.

Анкетата покажа дека поддршката за Фидес стагнира и покрај голем број мерки насочени кон смирување на гласачите што ги објави владата по тригодишна економска стагнација.

Кога се гледаат сите гласачи, Тиса има поддршка од 46 проценти, а Фидес 30 проценти.

„Медијан“ очекува висока излезност на изборите, при што 89 проценти од испитаниците велат дека ќе гласаат. На последните избори во 2022 година, излезноста беше 70 проценти.

„Можеби ќе видиме рекордно висока излезност“, рече Ендре Хан, лидерот на „Медијан“, во поткаст на hvg.hu.

Крајнодесничарската Наша татковина (Mi Hazank) има поддршка од 4 проценти од одлучните гласачи, што е намалување во однос на 6 проценти во февруари. Изборниот праг е 5 проценти. Либералната Демократска коалиција е едвај на 1 процент поддршка кај испитаниците.

Агенцијата за анкети „Медијан“ има еден од најсилните резултати во точните прогнози во Унгарија. Таа правилно ја предвиде убедливата победа на Орбан на последните избори пред четири години, иако малку ја прецени поддршката од опозицијата.

Фидес посочува на анкети кои сè уште предвидуваат победа за партијата на Орбан, но тие се цврсто поврзани со владата.

Важно прашање е дали следните неколку недели ќе бидат за тоа дали Тиса ќе има двотретинско мнозинство, а според Хан, врз основа на калкулаторите на мандати, предноста на Тиса што ја покажува моменталното мерење на „Медијан“ навистина покажува двотретинско мнозинство. Според најновите бројки, 47 проценти од испитаниците во вкупното население очекуваат Тиса да победи, а 35 проценти очекуваат Фидес, додека пред еден месец, во февруари, односот беше 43-41.

Гласачките кампови никогаш не биле толку различни, бидејќи Тиса е популарна меѓу оние под 30 години, додека Фидес е популарен меѓу оние над 65 години, а гласачите на Тиса исто така водат во однос на образованието.