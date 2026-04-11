Нов Зеланд евакуира дел од своето население како подготовка за разорна бура

Сeверниот Остров на Нов Зеланд се подготвува за циклонот Вајана, за кој предупредувањата велат дека може да предизвика крајбрежни поплави и лизгање на земјиштето, принудувајќи илјадници жители да се евакуираат.

Се очекува бурата, карактеризирана со обилни дождови и ветрови до 130 километри на час, да го погоди Нов Зеланд во недела, а потоа да помине западно од оддалечените острови Чатам во понеделник, соопшти метеоролошката служба на земјата.

Во саботата беше прогласена вонредна состојба во неколку региони, а властите им наредија на граѓаните да се евакуираат во градот Вакатане со околу 37.000 жители, оддалечен 430 километри од главниот град Велингтон.

Локалните власти ги повикаа жителите да се држат подалеку од своите домови најмалку два дена, предупредувајќи ги дека предвидената бура во крајбрежните области може да предизвика лизгање на земјиштето, зголемување на нивото на морето, бранови високи до 13 метри и крајбрежни поплави.

Премиерот предупредува на деструктивната моќ на циклонот

Премиерот Кристофер Луксон во петокот изјави дека циклонот може да биде разорен и ги повика граѓаните на неговиот пат да се подготват за влијанието.

„Проверете ги вашите олуци и одводи, внимавајте на вашите соседи и бидете подготвени за можни прекини на електричната енергија“, објави Луксон на социјалните медиуми X.

Вајана им врати лоши спомени на Новозеланѓаните од разорниот циклон Габриел од 2023 година, најлошата природна катастрофа во земјата овој век, во која загинаа 11 лица, а илјадници беа раселени.