Норвешка и Франција истражуваат дипломати поради врски со Епштајн

Норвешката и француската полиција започнаа заедничка истрага против истакнатиот норвешки дипломат Мона Јул и нејзиниот сопруг Терје Ред-Ларсен поради сомневање за корупција поврзана со починатиот американски сексуален престапник Џефри Епштајн. Формиран е заеднички истражен тим помеѓу норвешката единица за економски криминал Ококрим и француските власти, пишува Euronews.

Заеднички истражен тим

„Формиран е заеднички истражен тим (JIT) помеѓу Ококрим и француските власти како дел од истрагата против Мона Јул и Терје Ред-Ларсен, како и во врска со посебен случај што се води во Франција“, рече Ококрим во понеделник, без да даде детали за француската истрага.

„Овој вид тим ќе ја направи меѓународната соработка многу полесна и побрза. Ококрим и Франција повеќе нема да мора да испраќаат ново барање секој пат кога ќе им требаат информации од друга земја“, објасни вишата државна обвинителка Маријана Бендер во е-пошта до АФП.

Француската страна во истрагата

Во Франција веќе се отворени неколку истраги за можна финансиска злоупотреба од страна на лица споменати во документите на Епштајн. Една од нив е против дипломатот Фабрис Ајдан, кој работел во Обединетите нации од 2006 до 2013 година.

Ајдан бил асистент на Терје Ред-Ларсен, кој, според тогашниот француски претставник во ОН, бил специјален пратеник на генералниот секретар на ОН со скратено работно време од 2005 до 2016 година.

Што се истражува?

Уште во февруари, норвешката полиција објави дека истражува дали Мона Јул „примала бенефиции поврзани со нејзината позиција“. Во тоа време, во 2010-тите, таа била раководител на оддел во норвешкото Министерство за надворешни работи, а подоцна и амбасадор во Обединетото Кралство. Во овој период, според медиумските извештаи врз основа на документите на Епштајн, двојката имала врска со осудениот сексуален престапник.

Според норвешките медиуми, полицијата истражува финансиска помош што двојката наводно ја добила за да купи стан во Осло во 2018 година по цена под пазарната. Патувањето до приватниот остров на Епштајн во 2011 година и плаќањата за услуги за домашна нега за Ред-Ларсен се исто така под истрага.

Дополнително, норвешките медиуми објавија дека Епштајн, кој почина во затвор во 2019 година додека чекаше судење по обвиненијата за трговија со луѓе за сексуална експлоатација, наводно оставил 10 милиони долари (8,5 милиони евра) во својот тестамент на децата на двојката.

Кои се Мона Јул и Терје Ред-Ларсен?

Мона Јул (67) и Терје Ред-Ларсен (78) се познати по нивните клучни улоги во тајните израелско-палестински преговори што доведоа до договорите од Осло во раните 1990-ти. Двојката ги негира сите обвиненија за прекршок.