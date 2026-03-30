„Њујорк тајмс“: Кои членови на династијата Кастро се уште се на политичката сцена

Хавана – Администрацијата на американскиот претседател Доналд Трамп бара промени на Куба, пишува „Њујорк тајмс“, забележувајќи дека членови на семејството Кастро одеднаш се појавуваат на кубанската политичка сцена во исто време.

Кубанскиот претседател Мигел Дијаз-Канел откри дека неговата влада води тајни разговори со администрацијата на Трамп и дека лицето кое ги водеше преговорите било „историскиот лидер на револуцијата“, пишува весникот, забележувајќи дека оваа титула е резервирана за Раул Кастро (94), кој го наследи својот брат Фидел како претседател на Куба и ја држеше таа позиција до 2021 година.

Се известува дека поради американската нафтена блокада на земјата, и други членови на семејството Кастро излегле од сенките.

Едниот разговарал директно со американскиот државен секретар Марко Рубио, додека другиот учествува во преговорите со администрацијата на Трамп.

Ако замената на семејството Кастро е она што го сакаат САД, вели весникот, тоа ќе биде тешка задача.

Раул Кастро, за кој се вели дека е сè уште присебен и во релативно добра здравствена состојба за човек на негови години, го води семејството, додека неговите деца и внуци имаат поистакнати официјални улоги во современа Куба отколку потомците на Фидел, од кои еден е ѕвезда на Инстаграм позната по тоа што го покажува својот луксузен живот во Хавана.

Еден од внуците на Раул, Раул Гилермо Родригез Кастро, 41, познат како Раулито, но и по прекарот „Ел Кангрехо“ (Ракот) – алудирање на фактот дека е роден со шест прсти на едната рака – првично бил дел од обезбедувањето на неговиот дедо, но сега служи главно како негов личен асистент.

Некогаш редовно во елитните општествени кругови на Куба, дружејќи се со популарни музичари како Чаранга Хабанера, кој присуствуваше на неговата свадба во 2008 година во елитен воен клуб, сега служи како преговарач со администрацијата на Трамп, среќавајќи се со тимот на Рубио.

Раулито, исто така, се појави на државната телевизија овој месец заедно со највисоките членови на режимот кога кубанскиот претседател Дијаз-Канел откри разговори со Вашингтон. Единствениот син на Раул, Алехандро Кастро Еспин, 60, исто така се појавува повторно откако во голема мера исчезна од јавниот живот кога неговиот татко се повлече од претседателската функција.

Советски обучен инженер и бригаден генерал во кубанската армија, тој имаше водечки улоги во кубанскиот разузнавачки апарат и напиша книги во кои се критикуваат САД, како што е „Империја на теророт“.

Тој сега презеде водечка улога во разговорите со американските претставници, нешто што го направи во 2014 година кога ја предводеше кубанската страна во тајните разговори со администрацијата на Обама, што доведе до кратко затоплување на односите со САД. Друг член на семејството Кастро кој одеднаш доби на важност е Оскар Перез-Олива Фрага, 54, инженер и правнук на Раул и Фидел Кастро, кој моментално е заменик-премиер на Куба и министер за надворешна трговија и странски инвестиции, објавува Танјуг.

Перез-Олива се појави во преден план овој месец откако објави една од најголемите промени во политиката откако Кастро ја презеде власта во 1959 година – да им се дозволи на кубанските емигранти да поседуваат бизниси и да инвестираат во Куба.

Ова го претстави како јавно лице на стратегијата за опстанок на режимот и, наводно, предизвика дебата за тоа дали тој би можел да биде кубанска верзија на новиот лидер на Венецуела, кој е пријателски настроен кон Трамп, Делси Родригез, кој може да го зборува јазикот на меѓународниот бизнис и да попушти на барањата на Вашингтон.

Овие квалитети, заедно со фактот дека неговото име не го содржи зборот „Кастро“, би можеле да го направат прифатлив за администрацијата во Вашингтон која ја цени послушноста кон режимот, пишува „Њујорк тајмс“.

Во исто време, се проценува дека неговите семејни врски би можеле да му овозможат да ја консолидира политичката поддршка меѓу оние во рамките на кубанските структури на моќ кои ги сметаат Кастро за извор на стабилност и револуционерен легитимитет.

Весникот, исто така, наведува дека неодамнешното назначување на Перез-Олива Фрага за пратеник во Националното собрание на Куба, исто така, се смета за пресметан потег, бидејќи според кубанскиот закон, само пратениците можат да ја држат функцијата претседател.

Во него се наведува дека можноста семејството да ја задржи својата моќ би разочарало многу кубански емигранти во Соединетите Држави, од кои некои со децении се залагаат за целосно отстранување на власта од семејството Кастро, како и за бришење на какво било комунистичко влијание во Куба.

Весникот, исто така, проценува дека оние што очекуваат исход сличен на Венецуела во Куба, исто така, би можеле да бидат изненадени, бидејќи политичката елита во Каракас беше релативно поделена пред апсењето на Мадуро, што им го олесни на САД да се одлучат за некој како Делси Родригез, додека кубанската елита е далеку покохезивна по децении чистки и контраразузнавачки операции што открија дури и најмали знаци на несогласување.

Фидел и Раул Кастро, синови на богат сопственик на плантажа за шеќер, водеа револуција во 1959 година што го собори стариот поредок поврзан со Соединетите Држави.

Фидел Кастро, кој почина во 2016 година, беше харизматичниот „Максимален лидер“ на Кубанската револуција,додека Раул долго време остана настрана, дејствувајќи како главна врска со Москва и организациски архитект на револуцијата.