„Никогаш не бевме пријатели со Орбан“: Кремљ брзо се дистанцира од неговиот сојузник

Кремљ во вторникот изјави дека е задоволен што новоизбраниот премиер на Унгарија, Петер Маѓар, се покажа отворен за прагматичен дијалог, додека Москва усвојува пристап „почекај и види“ по поразот на изборите на својот најблизок партнер во Европа, Виктор Орбан.

„Засега, со задоволство можеме да ја забележиме, доколку разбираме, неговата подготвеност да се вклучи во прагматичен дијалог“, рече портпаролот на Кремљ, Дмитриј Песков. „Во овој случај, постои взаемна подготвеност од наша страна, а потоа ќе продолжиме да го следиме нашиот пример од конкретните чекори што ги презеде новата унгарска влада“.

Москва, еден ден претходно, не му честиташе на Маѓар за неговата изборна победа. Наместо тоа, Песков јасно стави до знаење дека Унгарија повеќе не ужива никаков посебен статус и сега спаѓа во категоријата „непријателски земји“ заедно со остатокот од Европа.

Но, обемот на поразот на Орбан ја остави Москва со малку избор освен да ја признае загубата на клучен партнер во Европа. „Унгарија го направи својот избор. Ние го почитуваме тој избор“, рече Песков во понеделник.

Се чини дека Москва ја намалува загубата на клучен сојузник во Европа, користејќи тон што потсетува на нејзините пораки по падот на Башар ал-Асад. Потоа, Кремљ брзо се дистанцира од Асад, обидувајќи се да ја зачува секоја моќ што може да ја има врз новото раководство на Сирија.

„Никогаш не бевме пријатели со Орбан“, рече Песков, додавајќи дека Москва останува отворена за дијалог и за градење добри, заемно корисни односи со Будимпешта.

Маѓар сигнализираше во своите први изјави во понеделникот дека не треба да се очекува драматичен прекин со Русија. Тој посочи дека Унгарија ќе одржи прагматична надворешна политика – продолжувајќи да купува руска нафта и останувајќи претпазлива кон Украина – дури и додека се обидува да ги ребалансира односите со западот.

„Не можеме да ја менуваме географијата“, им рече тој на новинарите, додавајќи дека Унгарија ќе треба да најде начин да продолжи со увозот на енергија, вклучително и оној од Русија.

Новиот премиер ќе наследи унгарска економија што се бори и останува во голема мера зависна од Русија, која снабдува повеќе од 80% од нејзиниот фосилен гас и сурова нафта – зависност што се очекува да ѝ даде на Москва моќ во Унгарија во годините што доаѓаат. „Русија ќе биде таму, Унгарија ќе биде тука. Но, ние ќе се обидеме да се диверзифицираме“, рече Маѓар.

Но, тој јасно стави до знаење дека има мал интерес да ја игра улогата што Орбан ја имаше за Путин. Најзначајно е што новиот премиер не остави простор за толкување дека ја гледа Русија како агресор во конфликтот со Украина.

„Ако се јави Владимир Путин, ќе се јавам“, рече тој. „Ако разговаравме, би можел да му кажам дека би било добро да се стави крај на убиствата по четири години и да се стави крај на војната“.

Тоа означи значаен прекин од реториката на Орбан кон целосната инвазија на Русија. Со години, Орбан и Путин не го криеја нивното меѓусебно восхитување – и корисност еден за друг – и јавно и приватно.

Од почетокот на војната во Русија во 2022 година, Унгарија систематски работеше на ублажување на одговорот на ЕУ – лобирајќи за ублажување на санкциите, постојано блокирајќи ја помошта за Киев и неодамна ставајќи вето на заем од ЕУ вреден милијарди евра што Украина итно треба да го издржи руското насилство.

Зад затворени врати, според протечените телефонски разговори, Орбан отишол дотаму што му рекол на рускиот лидер: „Јас сум на ваша услуга“. Руските разузнавачки служби и медиумите поврзани со државата, исто така, се објавија дека се обиделе да го свртат гласањето во корист на Орбан.

Губењето на политичкиот капитал на Русија се почувствува и на улиците на Будимпешта и пошироко, каде што скандирањата „Ruszkik, haza“ (Руси, одете дома) одекнуваа до доцна во ноќта во знак на прослава. Слоганот, вкоренет во Унгарската револуција од 1956 година, беше оживеан од критичарите на Орбан за време на кампањата како протест против блиските врски на неговата влада со Москва.

За Кремљ, резултатот од унгарските избори беше отрезнувачки момент, рече Александар Баунов, политички аналитичар во Карнеги фондацијата за меѓународен мир. Тој тврди дека соборувањето на Орбан ќе го зајакне долгогодишниот став меѓу појастрепските елити дека обложувањето на лидери пријателски настроени кон Кремљ во Европа – каде што демократските системи сè уште можат да доведат до ненадејни промени на владата – е ризична стратегија.

„Во Москва, заклучокот е дека само вистински авторитарни системи се сигурни партнери, а надежите дека Западот еден ден може да личи на Русија се илузорни“, рече Баунов.

Таа лекција, тврди Баунов, се протега далеку надвор од Унгарија. „Исто така, служи како потсетник да не се ставаат премногу облози на личности како Доналд Трамп. Тој може да исчезне исто толку ненадејно како што се појави“, додаде тој. (Гардијан)