Нетфликс го напушта брендот за животен стил на Меган Маркл 

Без многу љубов, Netflix само што излезе како партнер на Меган Маркл во нејзиниот бренд за животен стил As Ever, стилизиран „As ever“.

„Страста на Меган за воздигнување на секојдневните моменти на прекрасни, но едноставни начини го инспирираше создавањето на брендот As ever, и ние сме среќни што одигравме улога во остварувањето на таа визија“, се вели во соопштението на Netflix, споделено со The Hollywood Reporter. „Како што отсекогаш беше замислено, Меган ќе продолжи да го развива брендот и ќе го однесе во неговото следно поглавје независно, и со нетрпение очекуваме да прославиме како таа продолжува да им носи радост на домаќинствата низ целиот свет“.

„As ever е благодарен за партнерството со Netflix преку лансирањето и нашата прва година“, изјави портпаролот на брендот за THR. „Доживеавме значаен и брз раст и As ever сега е подготвен да застане сам на себе. Нè очекува возбудлива година и едвај чекаме да споделиме повеќе“.

Поделбата на намаз од овошје од 15 долари доаѓа околу седум месеци откако Netflix го намали продукцискиот договор на Маркл од целосен на прв поглед. Официјално, во тоа време, стримерот вели дека „го проширил своето креативно партнерство“ со Archewell Productions, медиумската компанија на принцот Хари и Меган – војводата и војвотката од Сасекс. Всушност, новиот договор беше многу полесен во споредба со раскошниот (и многу скап) договор што ги роди Хари и Меган, Поло и Со љубов, Меган, меѓу другите проекти.

Хари и Меган го имаа својот тек, Поло е откажан, и иако Со љубов, Меган технички не е откажан, веројатно можете да прочитате помеѓу листовите од чај од 14 долари овде.

„Проширениот“ дел од оригиналниот договор е она што го донесе Netflix како партнер во брендот за домашна стока на Маркл, кој продава миризливи свеќи за 64 долари и најскапиот мед произведен од пчели. Исто така, има вино и обележувачи.

„Горди сме што го продолжуваме нашето партнерство со Netflix и ја прошируваме нашата заедничка работа за да го вклучиме брендот As ever“, рече Маркл во изјава во времето кога беше објавена соработката. „Јас и мојот сопруг се чувствуваме инспирирани од нашите партнери кои тесно соработуваат со нас и нашиот тим од Archewell Productions за да создадеме промислена содржина низ жанрови што резонира глобално и ја слави нашата заедничка визија.“

„Хари и Меган се влијателни гласови чии приказни резонираат со публиката насекаде. Реакцијата на нивната работа зборува сама за себе – Хари и Меган им дадоа на гледачите интимен поглед во нивните животи и брзо станаа една од нашите најгледани документарни серии“, рече тогаш главниот директор за содржини на Netflix, Бела Бајарија. „Во поново време, обожавателите беа инспирирани од „Со љубов, Меган“, со производи од новата линија „Ас евер“ што постојано се распродаваат во рекордно време. Возбудени сме што го продолжуваме нашето партнерство со Archewell Productions и што заедно ќе ги забавуваме нашите членови.“