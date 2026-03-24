Нема проширување на Лигата на шампионите

24/03/2026 08:38

Европската фудбалска асоцијација (УЕФА) го отфрли барањето на клубовите од англиската Премиер лига за проширување на составите на Лигата на шампионите.

Според „Гардијан“, прашањето било дискутирано на состанокот на надлежниот комитет на УЕФА во февруари, но не било вклучено на дневен ред на следниот состанок на Извршниот комитет, кој ќе се одржи на 20 мај во Истанбул пред финалето на Лигата на Европа.

Сегашните правила за составите на екипите биле воведени пред приближно 20 години. Неколку клубови од Премиер лигата побарале проширување поради зголемениот број натпревари, како и зголеменото работно оптоварување и ризикот од повреди на играчите. 

Сепак, Клупскиот комитет бил поделен: претставници на шпанските клубови, вклучувајќи ги Атлетико Мадрид, Севилја и Реал Сосиедад, се спротивставиле на иницијативата.

Се забележува дека прашањето може да се разгледа повторно пред сезоната 2027/28.

