„Нема невини деца“: Крајнодесничарски израелски пратеник го брани убиството на палестинско семејство

Пратеникот Јицак Кројзер од крајнодесничарската партија на Бен-Гвир ги даде овие забелешки во Кнесетот откако едно палестинско семејство беше застрелано на Западниот Брег; Пратеникот Ајман Одех поднесе жалба за етика, велејќи дека „насекаде има невини луѓе, Израелци и Палестинци“.

Додека трае војната на Израел со Иран, внатре во земјата има друга војна – со Палестинците на Западниот Брег, но и со тие што останаа во Газа и за кои наводно е формиран Мировен одбор и ќе живеат на ривиера. На социјалните мрежи масовно се постираат повици за помош за прегладнетите во Газа, а два дена светската јавност се згрозува од извештајот на Франческа Албанезе од ОН, која сликовито го опиша третманот на палестинските затвореници и генерално населението во Газа и затворите на Израел.Таа рече дека палестинските притвореници се принудени да јадат од земја, се напаѓаат со полициски кучиња кои им јадат органи, дека се подложени на брутално сексуално насилство од страна на израелските сили и други морничави детали. Според неа таму се случува апсолутен варваризам, порачувајќи дека на Израел ефикасно му е дадена дозвола за тортура. Ваквото изложување пред јавноста на однесувањето на израелската војска ИДФ покрена аларм и во израелските медиуми кои тврдат дека во овие околности екстремистичкото насилство на доселениците на Западниот Брег ја еродира националната безбедност на Израел одвнатре.

„Непатриотските и криминални дела што се спроведуваат против Палестинците на Западниот Брег се гнасотија и во спротивност на тоа што значи да се биде Евреин и Израелец“, коментира денешен „Јерусалем Пост“. Натаму медиумот ја опишува ситуацијата:

„Израел е во средината на интензивна и потенцијално регионално-променлива војна против Иран и Хезболах, и сите воени, безбедносни и домашни приоритети треба да бидат фокусирани на неверојатно сложените прашања поврзани со конфликтот. Затоа, континуираното беззаконие што го извршува мало малцинство еврејски жители на Западниот Брег е двојно разбеснувачко. Прво, дека воопшто се случува, и второ, дека се случува додека остатокот од земјата или се бори против непријателите на Иран и Хезболах, или се крие среде нападот од ракети што неселективно се лансираат кон граѓаните на Израел.

Во најновиот инцидент, млади Евреи, за кои има сомнеж дека се доселеници, извршија над 20 напади врз палестински села и градови на Западниот Брег во саботата навечер. Најмалку 11 Палестинци беа повредени за време на раширените напади, а десетици возила и згради беа запалени.И тоа е само врвот на ледениот брег. Овие непатриотски и криминални дела од страна на самопрогласени вигинти се гнасотија и спротивност на тоа што значи да се биде Евреин и Израелец.

Она што го прават овие напаѓачи не е само криминално; тоа е закана за нашата национална безбедност. Не можеме да ги победиме нашите непријатели во странство додека насилна маргина го поткопува нашиот легитимитет одвнатре.

Минатата недела, началникот на Генералштабот на Израелските одбранбени сили (ИЗДС), генерал-потполковник Ејал Замир, го осуди насилството на Западниот Брег, нарекувајќи го „морално и етички неприфатливо“. Тој истакна дека „во последните месеци има зголемување на инцидентите со националистички криминал, од кои некои се насочени против нашите трупи и кон цивилното население. За време на војна на повеќе фронтови, Израелските одбранбени сили се соочуваат со предизвикот да се соочат со заканувачко малцинство одвнатре. Ова се бунтовници кои не го претставуваат поширокото население. Всушност, тие ги загрозуваат жителите, безбедноста, стабилноста и нашите вредности како народ и како држава. Ги повикувам сите власти во земјата да дејствуваат против овој феномен и да го спречат пред да биде предоцна“.

Замир и високите функционери на Израелските одбранбени сили на Западниот Брег ја повикаа владата да ги врати наредбите за административен притвор против еврејските жители на териториите, кои необјасниво беа откажани минатата година од министерот за одбрана Израел Кац, под притисок од министрите Безалел Смотрих и Итамар Бен-Гвир.

Амбасадорот на Израел во САД, Јехиел Лајтер, во интервју за Ynet во среда изјави дека насилството на доселениците и неспособноста или одбивањето на владата да се справи со него го чинат Израел пријатели во САД.

„Има луѓе во Вашингтон кои дефинитивно се дистанцираат од Израел поради оваа ситуација. Не треба да им даваме муниција на демократите кои се борат да продолжат да нè поддржуваат во рамките на нивната партија. Како оние кои сакаат да нè поддржат – ние самите да ги отфрламе“, рече тој.

Тоа треба да биде очигледно за владата. Дури и ако се плашат да кажат дека тоа е морално погрешно од страв да не ги антагонизираат коалициските партнери, тие треба да ги сфатат претчувствителните последици од продолжувањето да им се дозволува на овие прекршители на законот да беснеат без пречки и без обесхрабрување.

Новинарот Амит Сегал во средата објави дека поради притисок од Вашингтон, владата ќе одобри формирање единица во Министерството за одбрана за справување со младите од ридовите со буџет од 130 милиони шекили. На жестока дебата во кабинетот, министерот за земјоделство Ави Дихтер побара враќање на административните притворања и рече: „Ајде да го наречеме тоа што е – ова е тероризам“.Според Сегал, министерот за надворешни работи Гидеон Саар додаде: „Нема подобра јавност од доселениците, но штетата што ја нанесуваат насилните малкумина е огромна“.

Иако се чини дека владата разбира дека прашањето на Западниот Брег треба да се реши, голем буџет без одлука за распоредување на полицијата и војската за искоренување на прекршителите на законот и без осуда и акција од раководството на населбите, нема да направи малку за да го запре бранот. Како што рече Лајтер, „Каде се рабините од Јеша, каде се раководителите на регионалните совети на Јеша? Каде е Советот на Јеша? Ова прашање треба да биде секојдневна борба. Тие го оцрнуваат не само претпријатието за населување, туку ја оцрнуваат целата држава Израел. Тие го хранат наративот за насилни окупатори и не смееме да молчиме. Тоа е мало малцинство, сакам да го нагласам тоа, но огромното мнозинство мора да се изјасни против тоа“.

Во западната јавност нападите на Палестинците во Западниот Брег се гледаат како насилство одобрено од десничарската израелска влада, а според некои и поттикнато. Во ситуација кога успеа да ја збрише цела Газа, да го уношти југот на Либан и во исто време да го убие целото раководство на Иран, некој треба да верува дека Тел Авив не може да се справи со „малкумина“ доселеници. И тоа кога пратеници од владеечките партии даваат изјави дека нема невини деца во Газа и кога војници даваат изјави дека им е дозволено да убиваат и да силуваат заробеници, вклучувајќи и деца.