Нелегитимниот син на норвешката принцеза на суд за повеќекратни силувања

18/08/2025 16:21

Мариус Борг Хоиби, најстариот син на норвешката принцеза Мете-Марит, е обвинет за повеќекратни кривични дела, вклучително и силување, објави денес обвинителката Стурла Хенриксбо.

Обвинението доаѓа околу една година откако се појавија првите обвинувања за кривични дела против најстариот син на принцезата. 28-годишникот е обвинет за вкупно 32 обвиненија, вклучувајќи силување и сериозни сексуални злосторства.

Судењето ќе започне следната година
Според јавниот обвинител, судењето веројатно ќе започне кон средината на јануари 2026 година, а тој се соочува со затворска казна до 10 години.

Хоиби е син на принцезата од кратка врска со осуден криминалец што таа ја имала пред да се омажи за престолонаследникот Хакон, кој сега има 51 година. Иако Хоиби е член на семејството, тој нема кралска титула ниту јавна улога.

Поврзани содржини

Пожари беснеат низ Шпанија; затворена дел од популарната патека за поклонение
Рестораните во Вашингтон празни откако Трамп испрати таму федерални трупи
Масовни демострации во Израел за прекин на војната
Во дивиот свет на приватните зоолошки градини на политичарите
Зеленски предложи војната да се замрзнe на линијата на фронтот
Администрацијата на Трамп ги запира визите за деца од Газа по објава на важна инфлуенсерка
Рубио: Европските лидери не доаѓаат за да спречат Зеленски да биде малтретиран од Трамп
Царините на Трамп ќе го уништат градот во Ирска кој произведува ботокс за цел свет

Најчитани