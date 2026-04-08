Не садете смоква во близина на домот, советуваат експерти

Добро одржуван и привлечен домашен амбиент не е само естетска потреба, туку и место за удобност и опуштање. Во убаво уреден двор, дрвјата често имаат важна улога, правејќи сенка, свежина и природна убавина. Сепак, експертите предупредуваат дека при изборот и садењето на дрвјата е потребно големо внимание, бидејќи некои видови можат да предизвикаат повеќе штета отколку што на прв поглед изгледа.

Луѓето кои живеат во куќи со дворови често сакаат да ја украсат својата околина и да го направат просторот попријатен и поудобен. Многумина се одлучуваат да посадат дрво во близина на куќата за да обезбедат сенка за време на летните месеци, додека други бираат овошни дрвја кои ќе им овозможат вкусни плодови. Без разлика на причината за садење, експертите советуваат дека пред да направат таков чекор, неопходна е консултација со стручни лица, за да се утврди дали локацијата е соодветна за одредениот вид дрво.

Исто така, од суштинско значење е едуцирањето за растенијата што треба да се посадат, бидејќи некои дрвја едноставно не се погодни за садење во близина на куќата поради нивните карактеристики и потенцијал за оштетување на објектот. Едно од нив е смоквата бидејќи има многу инвазивен коренов систем кој расте и се шири многу брзо, постојано барајќи влага и лесно продирајќи во пукнатини. Тоа може да доведе до оштетување на темелите, особено во влажна или мека почва. Освен тоа, коренот на ова дрво создава проблеми со околната инфраструктура, особено со подземните инсталации. Тој се обвива околу водоводни, канализациски и други цевки, па во некои случаи може и да ги пробие. Луѓето кои веќе имале негативно искуство со садење смокви во близина на куќата советуваат таа да се сади што подалеку од објектот.

По ова, експертите препорачуваат дрвото да се сади најмалку пет метри подалеку од куќата, со цел да се намалат ризиците од оштетување на темелите и подземните инсталации, како и да се обезбеди безбедна и здрава средина за живеење.