„Не, не би го користел“: Трамп ја исклучи можноста за употреба на нуклеарно оружје против Иран

Американскиот претседател Доналд Трамп ја исклучи можноста за употреба на нуклеарно оружје во војната против Иран, пренесе ДПА.

– Зошто би користел нуклеарно оружје? Ние целосно, на многу конвенционален начин, ги десеткувавме и без тоа – им изјави Трамп на новинарите во Белата куќа.

– Не, не би го користел. Никогаш не треба да му се дозволи на никого да користи нуклеарно оружје – додаде тој.

На прашањето за изгледите за долгорочен мировен договор со Иран, Трамп одговори: „Не ме брзајте“.

Трамп ги подгреа стравувањата за можна употреба на нуклеарно оружје на почетокот на април, кога се закани дека ќе ја збрише иранската „цивилизација“ доколку Техеран не ги исполни неговите барања.

САД и Израел почнаа напади врз Иран на 28 февруари. Двонеделниот прекин на огнот почна на 8 април, а во вторникот беше еднострано продолжен.

Нуклеарно оружје е користено во борба само двапати во историјата, и двата пати од страна на САД против Јапонија во последните денови од Втората светска војна.