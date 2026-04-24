„Не, не би го користел“: Трамп ја исклучи можноста за употреба на нуклеарно оружје против Иран

24/04/2026 07:19

Американскиот претседател Доналд Трамп ја исклучи можноста за употреба на нуклеарно оружје во војната против Иран, пренесе ДПА.

– Зошто би користел нуклеарно оружје? Ние целосно, на многу конвенционален начин, ги десеткувавме и без тоа – им изјави Трамп на новинарите во Белата куќа.

– Не, не би го користел. Никогаш не треба да му се дозволи на никого да користи нуклеарно оружје – додаде тој.

На прашањето за изгледите за долгорочен мировен договор со Иран, Трамп одговори: „Не ме брзајте“.

Трамп ги подгреа стравувањата за можна употреба на нуклеарно оружје на почетокот на април, кога се закани дека ќе ја збрише иранската „цивилизација“ доколку Техеран не ги исполни неговите барања.

САД и Израел почнаа напади врз Иран на 28 февруари. Двонеделниот прекин на огнот почна на 8 април, а во вторникот беше еднострано продолжен.

Нуклеарно оружје е користено во борба само двапати во историјата, и двата пати од страна на САД против Јапонија во последните денови од Втората светска војна.

Поврзани содржини

Папата Лав ги повика САД и Иран да се врата на преговарачка маса
Илон Маск донира 1 милион долари за Рим за зачувување на културното наследство
Зетот на Виктор Орбан заработил пари обложувајќи се на негов пораз на изборите
ЕК ќе ја стопира субвенцијата за Венецијанско биенале поради учество на Русија
Министрите на Социјалдемократската партија во Романија поднесоа оставка
ЕУ официјално го одобри заемот за Украина и воведе нови санкции против Русија
Трамп: Ѝ наредив на морнарицата да пука и да го крене во воздух секој брод што поставува мини во Ормуската Теснина
Русија доби покана за учество на Самитот на Г20 во САД

Најчитани