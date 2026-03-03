„Не е Черчил“: Трамп го критикува британскиот премиер Стармер

Американскиот претседател Доналд Трамп ги заострува критиките кон британскиот премиер Кир Стармер за тоа што првично не им дозволил на американските воени авиони да ги користат британските бази за да го нападнат Иран, велејќи: „Ова не е Винстон Черчил со кого си имаме работа“.

Трамп вели дека историските односи меѓу Соединетите Американски Држави и Велика Британија „не се како што беа порано“, во услови на дипломатски спор околу американско-израелските напади врз Иран.

„Велика Британија беше многу, многу несоработувачка“, рече тој додека седеше до германскиот канцелар Фридрих Мерц во Белата куќа.

„Не сум задоволен од Велика Британија“, додава тој. „Ни беа потребни три, четири дена за да сфатиме каде можеме да слетаме“.

Стармер – кој вчера му рече на парламентот дека неговата влада „не верува во промена на режимот од небото“ – го предизвика гневот на Трамп со тоа што првично одби да има каква било улога во војната на Вашингтон со Иран.

Стармер подоцна се согласи на барањето на САД да користи две британски воени бази за „специфична и ограничена одбранбена цел“.

Но, епизодата го налути Трамп, кој претходно за британскиот таблоид „Сан“ изјави: „Ова беше најцврстиот однос од сите. А сега имаме многу силни односи со други земји во Европа“, издвојувајќи ги Франција и Германија.

Таканаречениот посебен однос меѓу сојузниците од Втората светска војна во голема мера е изграден врз долгогодишна одбранбена соработка и споделување разузнавачки информации.

Сепак, секоја потенцијална воена акција на Блискиот Исток е политички чувствителна во Велика Британија по катастрофалната поддршка на поранешниот британски премиер Тони Блер за инвазијата на Ирак предводена од САД во 2003 година.

Коментарите на Трамп за „Сан“ дојдоа пред Стармер да објави порано денес дека испраќа хеликоптери со способности за борба против беспилотни летала и воениот брод „Драгон“ за да ја зајакне одбраната на Кипар, како дел од неговите „одбранбени операции“.

Овој потег дојде откако базата на британските кралски воздухопловни сили на источниот медитерански остров беше нападната рано вчера од беспилотни летала произведени во Иран, од кои едно ја погоди пистата, според официјални лица.