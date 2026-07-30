НАСА снима област со чудна форма на Марс

Роверот Curiosity на НАСА на Марс откри невидена површина покриена со полигонални обрасци. Станува збор за структури слични на саќе, а научниците се изненадени од нивната распространетост. Дијаметарот на поединечните полигони е помеѓу пет и десет сантиметри, пишува Futurism.

Таканаречените „полигонални пукнатини“ се забележани на Марс и претходно, но никогаш не го покриле пејзажот во таква мера. Роверот наиде на нив додека се искачуваше на подножјето на планината Шарп висока пет километри, која ја истражува од 2014 година.

Curiosity has delivered a new 360-degree panorama from Mars. “We’ve seen a lot of fascinating landscapes through Curiosity’s eyes, but this sea of polygons took our breath away,” said the mission’s project scientist. 1/2 pic.twitter.com/G7sV6Xafkq — NASA Mars (@NASAMars) July 29, 2026

„Ова море од полигони навистина нè импресионираше“

Камерата Mastcam на Curiosity го фотографираше теренот дел по дел додека роверот беше во долината Вале Гранде на Марс. Вкупно се направени 340 слики, кои подоцна беа вратени на Земјата и споени во една, широка, панорамска слика. НАСА вели дека панорамата е направена на 19 и 20 јуни 2026 година, за време на деновите 4930 и 4931 на мисијата на Марс.

„Иако видовме многу фасцинантни глетки низ очите на Кјуриосити, ова море од полигони навистина нè импресионираше“, рече Ашвин Васавада, научник на проектот во Лабораторијата за млазен погон (JPL) на НАСА. „Внимателно ги мериме нивните форми и хемиски состави и се надеваме дека податоците ќе откријат индиции за тоа како се формирале овие структури“, додаде тој.

Полигоналните текстури на Марс обично се пукнатини во калта. Начинот на кој се формирале укажува на геолошката историја на планетата. Моделите во облик на саќе можат да се формираат кога водата се суши, предизвикувајќи таложење на седименти, или можат да бидат обликувани од екстремни температурни промени. Со проучување на овие феномени, научниците се надеваат дека ќе откријат како течната вода некогаш ја обликувала површината на Марс.