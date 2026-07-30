Бугарскиот принц ја објави свршувачката со Марта Ембид од Мадрид

Мадрид – Бугарскиот оринц Мирко од Панаѓуриште ја објави својата свршувачка со докторката Марта Ембид. Двојката се запознала во Мадрид, каде што двајцата биле медицински специјализанти. Планираат да се венчаат следното лето во шпанската престолнина, објавува „Хелоу!“.

Принцот Мирко е најстариот син на бугарскиот принц Кубрат и внук на Симеон II, последниот бугарски цар. Роден е во Мадрид и, за разлика од многу млади европски благородници, решил да продолжи кариера во медицината. Студирал на Универзитетот во Навара и ја завршил својата специјализација по општа и дигестивна хирургија во болницата „Клинико Сан Карлос“ во Мадрид.

Ги споила медицината

Токму во болницата „Клинико Сан Карлос“ ја запознал Марта Ембид, која таму се специјализирала за анестезиологија и реанимација. Нивната врска започнала во 2023 година.

Изборот на професијата на Мирко ја продолжува семејната традиција, бидејќи неговиот татко, принцот Кубрат, е исто така познат хирург кој работи во Шпанија со децении. Мирко претходно изјави дека неговиот татко е еден од неговите најголеми модели на углед, нагласувајќи дека тој го научил на вредноста на напорната работа и важноста на семејството и пријателите.

Мадрид ја одбележа нивната приказна

Мадрид има посебно место во нивната приказна. И двајцата се родени, образовани и започнале врска таму. Едно од нивните први јавни појавувања заедно беше во април 2024 година на свадбата на градоначалникот на Мадрид, Хозе Луис Мартинез-Алмеида, и Тереза ​​Уркихо.

Родителите на Мирко, принцот Кубрат и Карла Ројо-Виланова, како и членови на шпанското кралско семејство – поранешниот крал Хуан Карлос, кралицата Софија и инфантите Елена и Кристина – исто така беа присутни на церемонијата. Тие ќе се венчаат во Мадрид следното лето.

Современа бугарска династија

Принцот Мирко е внук на Симеон II, последниот бугарски цар, кој владеел пред укинувањето на монархијата во 1946 година. По децении во егзил, Симеон II се вратил во Бугарија и бил премиер од 2001 до 2005 година.

Иако семејството повеќе не е на власт, сè уште одржува блиски врски со европските кралски куќи, а многу од неговите членови живеат во Шпанија. Мирко и Марта се запознале не на кралскиот двор или на свечен прием, туку во болница, каде што ги споила нивната заедничка професија. Токму во градот каде што започнала нивната приказна, тие ќе го кажат своето судбоносно „да“ следното лето.