НАСА гради база од 20 милијарди долари на Месечината

НАСА се откажува од плановите за поставување вселенска станица во лунарната орбита и наместо тоа ќе ги користи нејзините делови за изградба на база од 20 милијарди долари на површината на Месечината во следните седум години, изјави денес нејзиниот нов шеф Џаред Исакман.

Исакман, кој положи заклетва на својата нова улога во агенцијата во декември, го објави ова на отворањето на еднодневен настан во седиштето на НАСА во Вашингтон, каде што исто така ги истакна низата промени што ги воведува во водечката лунарна програма на агенцијата, Артемис.

„Не треба да биде изненадување за никого што го декомуницираме Гејтвеј во неговата сегашна форма и се фокусираме на инфраструктура што поддржува одржливи операции на површината на Месечината“, им рече Исакман на присутните на настанот. Станицата Лунарна Гејтвеј, која во најголем дел веќе е изградена со изведувачите Нортроп Груман и Вантор, порано позната како Максар, требаше да стане вселенска станица во лунарната орбита.

Пренамената на вселенско летало за база на површината на Месечината не е лесна. „И покрај некои многу реални предизвици со хардверот и дизајнот, ние сме во можност да ја пренамениме опремата и меѓународните партнерски обврски за да ја поддржиме површината на програмата и другите цели“, изјави тој пред публиката.

Лунарната порта е дизајнирана да служи и како истражувачка платформа и како трансфер станица за астронаутите да ја користат за да се качат на модулите за слетување на Месечината пред да се спуштат на површината на Месечината.

Промените што Исакман ги направи во последните недели во водечката програма за слетување на Месечината во земјата ги преобликуваат милијардите долари во договори во рамките на програмата „Артемис“ на агенцијата. Тоа е поттик за компаниите да се обидат да се прилагодат на новата итност додека Кина се движи кон сопствено слетување на Месечината до 2030 година.