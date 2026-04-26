Напаѓачот на Трамп влегол како гостин во хотелот, но како поминал вооружен?

Напаѓачот кој синоќа предизвика хаос на новинарската вечера во Вашингтон успеал да го заобиколи надворешниот безбедносен прстен благодарение на тоа што бил регистриран како гостин во хотелот „Вашингтон Хилтон“, потврдуваат официјални извори, отворајќи сериозни прашања за безбедносниот протокол на настанот.

Според информациите, 31-годишниот Кол Томас Ален веќе престојувал во хотелот во моментот кога објектот бил затворен за јавноста, неколку часа пред почетокот на свечената вечера. Пристап тогаш имале само гости на хотелот, лица со влезници за настанот, поканети на придружни приеми и акредитирани лица од новинарското здружение.

Полицискиот началник Џефри Керол изјави дека истрагата укажува дека токму овој статус му овозможил на осомничениот да внесе оружје во објектот, без да биде откриен во првата фаза од контролите.

И покрај пробивањето на надворешниот дел од обезбедувањето, службите тврдат дека внатрешниот систем на контрола функционирал според предвиденото. Сите околу 2.300 гости кои влегувале во главната сала биле подложени на повеќекратни проверки, вклучително и задолжително поминување низ детектори за метал.

Токму овие мерки, според надлежните, го спречиле напаѓачот да влезе вооружен во салата каде се наоѓале највисоките државни функционери. Бидејќи просторот за настанот се наоѓа подлабоко во хотелот, нападот започнал во лобито, каде што осомничениот се судрил со припадниците на Тајната служба.

Во самата сала бил воспоставен дополнителен, внатрешен безбедносен прстен околу американскиот претседател Доналд Трамп, со таканаречена „тампон зона“ што физички го одвојувала од останатите присутни.

Агентите биле распоредени на клучни позиции околу сцената, додека во готовност биле и специјални противтерористички тимови. Токму нивната брза реакција овозможила Трамп да биде евакуиран во рок од неколку секунди по првите истрели.

Истрагата продолжува, а безбедносните пропусти, особено во делот на контрола на хотелските гости, се очекува да бидат во фокусот на анализите во наредниот период.

Претседателот на САД, Доналд Трамп, денес изјави дека тој и неговиот тим не биле свесни за никакви закани пред инцидентот со пукањето на вечерата на Здружението на дописници од Белата куќа, наведувајќи дека стрелецот морал „да помине низ многу работи“ за да стигне до него.

На прес-конференцијата во Белата куќа по пукањето, Трамп одговори негативно кога беше прашан дали е свесен за какви било закани или дали неговиот тим имал претходно предупредување, објавува „Си-ен-ен“.

„Не. Немаше предупредување. Немавме поим“, рече Трамп.

Кога беше прашан дали верува дека е цел на нападот, Трамп рече дека претпоставува дека е.

„Претпоставувам, мислам, овие луѓе, тие се луди, тие се луди. И знаете, никогаш не се знае. Тој беше многу далеку од мене“, рече Трамп.

Тој рече дека безбедносните мерки преземени од Тајната служба во хотелот Хилтон во Вашингтон, каде што се одржа гала вечерата, биле значајни.

„Имавме луѓе кои седеа на маси, буквално маскирани. Но, имавме, имавме луѓе насекаде по просторијата, па (напаѓачот) имаше долг пат пред себе“, рече Трамп.

Тој додаде, како што објави АП, дека ваквите настани бараат построги безбедносни мерки.

„Ни треба ниво на безбедност какво што веројатно никогаш порано не е видено“, рече Трамп, тврдејќи дека за ова е неопходна нова балска сала, како онаа што ја гради во Белата куќа.

Трамп рече дека по инцидентот сакал да остане за вечерата.

Според Трамп, тој прво не бил свесен дека имало пукање, но помислил дека некој на вечерата испуштил послужавник, бидејќи бучавата била „далечна“.

Полицијата го уапси 31-годишниот Кол Ален, од Торанс, Калифорнија,

кој бил вооружен со пушка, пиштол и неколку ножеви.

Трамп рече дека Ален не успеал да се приближи до вратата од салата за вечера.

Според Трамп, свечената вечера ќе биде реорганизирана.

Ќе биде подобра и побезбедна, рече Трамп.

Да се ​​биде претседател на Соединетите Американски Држави е опасна професија, рече Трамп, тврдејќи дека нападите врз него се „дел од работата“.

Трамп, заедно со другите присутни на вечерата на Здружението на дописници од Белата куќа, беше евакуиран од хотелот Хилтон синоќа откако вооружен човек отвори оган на контролен пункт во истиот хотел каде што Џон Хинкли се обиде да го убие претседателот Роналд Реган во 1981 година.

Човекот осомничен за отворање оган на вечерата на Здружението на дописници од Белата куќа е идентификуван од полицијата како Кол Томас Ален, 31, од предградието на Лос Анџелес, Калифорнија.

Полицијата соопшти дека тој бил „вооружен со пушка, пиштол и повеќе ножеви“ и дека осомничениот и полицајците „размениле оган“, за време на кој еден обезбедувач бил застрелан во неговата заштитна опрема.