Најстудено во Берово, најмногу снег на Попова Шапка

06/04/2026 10:33
Фото: Б. Грданоски

Најстудено со температура од -1 степен Целзиусов утрово е во Берово, 0 степени се измерени во Лазарополе, 1 во Mаврови Анови, 2 во Битола, по 3 во Скопје-Петровец, Крива Паланка, Тетово, Охрид, Претор, Прилеп, Демир Капија, Струмица и Попова Шапка, 4 во Штип и Велес, 5 во Гевгелија и Kрушево, 6 во Скопје-Зајчев Рид, Куманово и Кавадарци,  а најтполо е во Виница каде е регистрирана температура од 7 степени. Највисока снежна покривка од 62 сантиметра утрово во 8:00 часот има на Попова Шапка.

Според најавите од Управата за хидрометеоролошки работи (УХМР), времето денеска ќе биде сончево и топло со мала локална облачност. Ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец. Максималната температура ќе биде во интервал од 19 до 25 степени.

Во Скопје ќе биде претежно сончево и топло со слаб ветер од северен правец. Максималната температура ќе достигне до 25 степени Целзиусови.

