Најстудено утрово на Попова Шапка, 6 степени во Гевгелија

29/03/2026 09:21
Фото: Б. Грданоски

Најниска температура од -7 степени Целзиусови утрово е измерена на Попова Шапка. Следат со -3 Mаврови Анови, -2 во Kрушево, -1 Крива Паланка, Претор, 0 Охрид, Штип, Струмица, 1 Тетово, Берово, Виница, 2 Битола, Прилеп, Демир Капија, 3 Куманово, 4 Скопје-Петровец, Скопје-Зајчев Рид, Велес и во Кавадарци и 6 степени во Гевгелија.

Како што соопшти УХМР, најмногу количини врнежи за изминатите 24 часа до 08 часот наврнале во Охрид – 6 л/м2, 5 во Прилеп, 4 Крушево, Тополчани, 2 Битола и по 1 л/м2 во Маврови Анови и на Попова Шапка.

Снежна покривка од 61 см има на Попова Шапка и 3 см Крушево.

Времето денеска променливо облачно со сончеви периоди. Ќе дува слаб до умерен, а долж Повардарието повремено засилен ветер од северен правец.

Максималната температура ќе биде во интервал од 11 до 18 степени.

Во Скопје, променливо облачно со сончеви периоди. Ќе дува слаб до умерен, а во делови од котлината повремено засилен ветер од северен правец. Максималната температура ќе достигне до 16 степени. 

Поврзани содржини

Најчитани