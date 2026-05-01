Најстудено на Попова Шапка -5 степени, најтопло во Гевгелија и Куманово +6

Утринава најниски температури се измерени на Попова Шапка -5 степени Целзиусови и во Маврови Анови -1 степен, додека во повеќе градови низ земјата температурите се движеа околу нулата. Највисока температура од 6 степени е измерена во Гевгелија и Куманово, соопшти Управата за хидрометеоролошки работи.

Во изминатите 24 часа најмногу врнежи од дожд се регистрирани во Крива Паланка – 18 литри на метар квадратен, во Виница – 13 и во Пожаране – 11литри на метар квадратен. Врнежи имаше и во повеќе други делови од државата, но со помал интензитет.

Времето денеска ќе биде променливо облачно со сончеви периоди. Во јужните делови ќе има услови за повремен локален дожд. Ќе дува умерен, наместа повремено засилен ветер од северен правец. Максималната температура ќе биде во интервал од 9 до 16 степени.

Во Скопје, променливо облачно и посвежо со сончеви периоди. Ќе дува умерен, во делови од котлината повремено засилен ветер од северен правец. Максималната температура ќе достигне до 15 степени.