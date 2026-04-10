Најстудено на Попова Шапка

10/04/2026 09:34

Утрово најниска темепратура од -5 степени Целзиусови е регистрирана на Попова Шапка. Следат Mаврови Анови, Крива Паланка, Берово и Kрушево со 2 степени, -1 Претор, 0 Лазарополе, Тетово, Битола, Охрид, Скопје-Петровец, 1 Струмица, Куманово, 2 Прилеп, Виница, Демир Капија, Штип, Велес, Скопје-Зајчев Рид, Кавадарци и 6 степени во Гевгелија, соопшти УХМР.

Во 8 часот висината на снежната покривка измерена на Попова Шапка е 38 см.

Денеска времето ќе биде променливо облачно со сончеви периоди во текот на денот и услови за слаб локален дожд во источните и северните делови во вечерните часови. Ќе дува умерен до засилен северозападен ветер, поизразен долж Повардарието. Максималната температура ќе биде во интервал од 12 до 19 степен.

Во Скопје, променливо облачно со услови за слаб локален дожд во вечерните часови. Ќе дува умерен до засилен ветер од северозападен правец. Максималната температура ќе достигне до 17 степени.

Поврзани содржини

Николоски тврди: За 40 отсто е зголемена изградбата на автопатите
Без струја корисниците од улица Ресенска во Чаир
РСБСП со апел за безбедно и одговорно учество во сообраќајот за време на Велигденските празници
Јавниот автобуски превоз во Скопје по неделен возен ред
Променливо облачно со сончеви периоди
Нови правила за влез во ЕУ: Што треба да знаете
Хоџа: Нова опрема за отпад во Струга и засилени инвестиции во инфраструктурата
Костадиновски: Никој нема да го чепне албанскиот јазик

Најчитани