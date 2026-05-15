Најпросперитетните земји во светот: Еве каде е Македонија

Македонија го зазеде 52. место од 164 рангирани земји на Индексот на просперитет на Атлантскиот совет за 2026 година, со најдобра оцена за (не)еднаквоста, а најлоша за заштита на животната средина. Во одос на слободите, пак, Македонија е рангирана полошо, на 73. место, при што најкдобро стои кај економскиот подиндекс, а најлошо кај подиндекост за владеење на правото.

Инаку, според Индексот на просперитет на Атлантскиот совет за 2026 година, најпросперитетните земји во светот генерално успеваат да ја комбинираат економската сила со високиот животен стандард.

Во исто време, САД се рангираат само на 38-мо место во целина, далеку зад многу помали развиени економии, што укажува на јаз помеѓу создавањето богатство и поширокиот квалитет на живот.

Извор: Visualcapitalist.com

Европа го предводи глобалното рангирање на просперитетот

Европа доминира на рангирањето, заземајќи 30 од првите 40 позиции. Норвешка, Исланд, Данска и Шведска се меѓу петте најуспешни земји во светот.

Со БДП по глава на жител од 90.000 долари, највисоко рангираната Норвешка ја користи економијата богата со природни ресурси, при што приходите од нафта се насочени кон суверен фонд за богатство од 2,2 трилиони долари. Фондот, кој се дуплираше во последната деценија, помага во финансирањето на јавните услуги како што се здравството и образованието, додека ја поддржува долгорочната економска стабилност.

Високо рангираните Исланд и Данска, исто така, комбинираат широки социјални програми со конкурентна деловна средина и високо ниво на доверба во институциите. Со помало население, овие фактори придонесуваат за подобар целокупен квалитет на живот.

Рангирањето мери колку добро земјите го претвораат богатството во поширок животен стандард, вклучувајќи здравство, образование, еднаквост, положба на малцинствата и квалитет на животната средина.

Централноевропските економии како што се Словенија (10-то место) и Чешка (12-то место) се издвојуваат, надминувајќи многу поголеми и побогати земји. Добрите резултати во областите на еднаквост, здравство и образование им овозможија да се пласираат пред големите економии како што се Германија (13-то место) и Франција (23-то место).

Нивниот резултат покажува дека просперитетот зависи не само од националното богатство, туку и од тоа колку рамномерно се распределуваат ресурсите и можностите во општеството.

Сингапур предводи во Азија

Сингапур е рангиран на 18-то место во светот, благодарение на високиот БДП по глава на жител од 93.000 долари и силната јавна инфраструктура. Оваа земја, исто така, има еден од највисоките очекувања за животен век во светот.

Неговиот резултат одразува децении владини инвестиции во домување, здравство, транспорт и образование, што помогна Сингапур да се трансформира во една од најефикасните и најконкурентни економии во светот.

Јапонија, Јужна Кореја и Тајван се исто така меѓу првите 30 земји, постигнувајќи добри економски резултати, но честопати послаби од Северна Европа кога станува збор за еднаквост и социјални индикатори. Во исто време, стареењето на населението, зголемувањето на трошоците за домување и интензивната работна култура продолжуваат да имаат негативно влијание врз поширокиот квалитет на живот во поразвиените азиски економии.

Зошто САД се зад 37 земји?

Соединетите Американски Држави се рангираат на 38-мо место и покрај тоа што се најголемата економија во светот.

Земјата има релативно лоши резултати во неколку индикатори за квалитет на живот, вклучувајќи нееднаквост, еколошки перформанси и пристап до можности за малцинските групи. Исто така, САД се рангираат на 46-то место во светот во однос на очекуваниот животен век, што е најлош резултат меѓу споредливите богати земји. Овој јаз продолжува да расте со текот на времето.

Ова рангирање укажува на поширок парадокс: иако САД остануваат светски лидер во иновациите, пазарите на капитал и економските перформанси, овие предности не се преточиле рамномерно во подобри здравствени резултати и социјална мобилност.

Просперитетот е повеќе од богатство

Рангирањето за 2026 година го потврдува сè поизразениот глобален тренд дека само економската сила повеќе не е гаранција за висок животен стандард. Сè повеќе, најпросперитетните земји во светот се оние кои успеваат да го комбинираат создавањето богатство со силни институции, достапна здравствена заштита, социјална мобилност и континуирано инвестирање во квалитетот на животот на граѓаните.