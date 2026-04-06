Најмалку пет лица загинаа во воздушен напад врз иранскиот Ком

06/04/2026 07:31

Најмалку пет лица беа убиени во воздушен напад врз станбена зграда во Иран, соопштија властите рано утринава, пренесе ДПА.

Во нападот, што иранските власти го опишаа како заеднички американско-израелски напад, рано утринава е погоден централниот град Ком, објави новинската агенција Фарс, повикувајќи се на висок безбедносен службеник во покраината.

Спасувачките операции сè уште се во тек, а бројот на жртви може да се зголеми дополнително, соопшти Фарс, пренесена од германската агенција.

Поврзани содржини

Аксиос: САД, Иран и медијаторите разговараат за 45-дневен прекин на огнот
Најмалку пет повредени во руски напади врз Одеса
Трамп го одложи ултиматумот до Иран до утревечер во 20 часот
Иран не ја отвора Ормуската Теснина без надомест за бродарина
Американците сами си бомбардирале два авиона за да не паднат во рацете на Иранците
Во акцијата за спасување на пилотот загинале неколку американски војници, тврди Иран
Сијарто: Украинците би можеле да стојат зад обидот за дигање во воздух на гасоводот во Србија
Ел Барадеј: Запрете го овој лудак пред да го претвори регионот во огнена топка

Најчитани