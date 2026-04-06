Најмалку пет лица загинаа во воздушен напад врз иранскиот Ком
Најмалку пет лица беа убиени во воздушен напад врз станбена зграда во Иран, соопштија властите рано утринава, пренесе ДПА.
Во нападот, што иранските власти го опишаа како заеднички американско-израелски напад, рано утринава е погоден централниот град Ком, објави новинската агенција Фарс, повикувајќи се на висок безбедносен службеник во покраината.
Спасувачките операции сè уште се во тек, а бројот на жртви може да се зголеми дополнително, соопшти Фарс, пренесена од германската агенција.