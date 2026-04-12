Најмалку 30 загинати во стампедо на туристичка атракција на Хаити
Најмалку 30 лица загинаа во стампедо на популарна туристичка локација на Хаити, јавија локалните медиуми.
Haiti 🇭🇹 – Cap-Haitien : Drame et décès
Ce samedi 11 avril 2026, un incident tragique est survenu à la Citadelle Laferrière, à Milot, lors d’une sortie touristique régionale réunissant de nombreux jeunes.
Голем број посетители се собрале вчера кај тврдината Цитадела Лафериер, во северната општина Мило, објави весникот „Ле нувелист“. Тврдината од 19 век, која е под заштита на УНЕСКО, претставува симбол на борбата на Хаити за слобода од француската колонијална власт и е една од најпосетуваните туристички атракции во земјата.
Премиерот на Хаити, Аликс Дидие Фис-Еме, изрази „длабока вознемиреност“ поради инцидентот, во кој настрадале претежно млади лица.
„Владата изразува искрено сочувство до погодените семејства и им ја гарантира својата целосна солидарност во овие моменти на тага и голема болка“, се наведува во соопштението.
Властите се мобилизирани и се во состојба на зголемена подготвеност за да обезбедат помош и поддршка, додека истрагата за околностите на несреќата е во тек.