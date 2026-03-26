Најмалку 24 лица загинаа откако автобус се урна во река додека се обидуваше да се качи на ферибот во Бангладеш

26/03/2026 07:39

Најмалку 24 лица загинаа откако патнички автобус со околу 40 патници се урна во реката Падма додека се обидуваше да се качи на ферибот во Бангладеш, соопштија денеска официјални лица.

Несреќата се случи вчера кога автобусот ја изгуби контролата додека се приближуваше до ферибот во Даулатдија во округот Раџбари, околу 100 километри од Дака. Автобусот се преврте и потона речиси девет метри во реката, според полициските, противпожарните и службениците за цивилна заштита.

Спасувачите извлекоа 22 тела од потопениот автобус, меѓу кои шест мажи, 11 жени и пет деца, изјави претставникот на противпожарната служба Талха Бин Засим.

Досега е потврдена смртта на дваесет и четири лица, меѓу кои и две жени кои починаа откако беа спасени, рече тој.

Четири противпожарни бригади и 10 нуркачи го водеа спасувачкото истражување, поддржано од армијата, полицијата, крајбрежната стража и локалните власти.

Службениците стравуваат дека повеќе патници би можеле да бидат исчезнати. Стотици луѓе умираат во сообраќајни и фериботски несреќи во Бангладеш секоја година.

