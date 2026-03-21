Најмалку 14 луѓе загинаа во пожар во фабрика за автомобилски делови во Јужна Кореја

Во пожар во фабрика за автомобилски делови во Јужна Кореја загинаа 14 лица, а речиси 60 други беа повредени.

Видео снимките од пожарот во фабриката во Даеџон покажуваат луѓе како скокаат од првиот кат за да избегаат.

Нам Деук-ву, локален шеф на противпожарната служба, изјави за „Њујорк тајмс“ дека пожарот се проширил толку брзо што додека пожарникарите пристигнале, работниците веќе почнале да скокаат од прозорците.

Се верува дека околу 170 работници биле во фабриката кога пожарот бил пријавен во петокот попладне. Не бил изгаснат до саботата попладне, по локално време.

Пожарникарите имале доцнење во пристапот до зградата поради страв дека ќе се урне и не можеле веднаш да испрскаат вода врз пожарот бидејќи натриумот – кој може да експлодира кога се меша со вода – бил складиран на локацијата и морал прво да се отстрани.

На локацијата биле извлечени повеќе од 200 кг високореактивни хемикалии.

Облаци од црн чад беа снимени како се издигаат од зградата со челична рамка додека противпожарните екипи исфрлаа вода кон неа од кранови. На местото на настанот беа распоредени повеќе од 500 пожарникари, полицајци и персонал за итни случаи, заедно со два беспилотни роботи за гаснење пожар за ладење на зградата и пристап до области кои се премногу опасни или тешко достапни за спасувачите.

Ова е најсмртоносниот пожар во фабрика во Јужна Кореја откако 23 работници загинаа во фабрика за литиумски батерии во Хвасонг, во близина на Сеул, во 2024 година. Извршниот директор на производителот на батерии „Арисел“ подоцна беше осуден на 15 години затвор поради тој инцидент.

Претседателот на Јужна Кореја, Ли Џе Мјунг, повика на подобра заштита на работниците во земјата, од кои повеќе од 10.000 починаа на работа од 2000 до 2024 година, според официјалната статистика.