Најголема студија досега открива како различната исхрана влијае на ризикот од рак

Многумина се запознаени со препораката да се јаде помалку месо и повеќе овошје и зеленчук, по можност пет пати на ден.

Јавноста е исто така добро запознаена со резултатите од истражувањата што покажаа дека некои видови преработено месо се канцерогени, така што во 2015 година Агенцијата за истражување на ракот (IARC) на Светската здравствена организација ги класифицираше во категорија 1 – канцерогени за луѓето, додека црвеното месо беше класифицирано во категорија 2А – веројатно канцерогено за луѓето.

Подетална слика за влијанието на исхраната

Сепак, најголемата студија досега за тоа како различните модели на исхрана влијаат на ризикот од рак е објавена деновиве. Нејзините резултати покажаа послоевита слика со повисока резолуција.

Накратко, студијата заклучи дека вегетаријанската исхрана носи значително помал ризик од пет главни видови рак, но исто така и дека ниедна исхрана не нуди универзална заштита од сите видови. Ова е важно откритие бидејќи глобалната дебата за исхраната сè повеќе се потпира на податоци од реалниот живот, а не само на теории за исхрана.

Долгорочна студија на голем примерок

Наодите од нова голема студија објавена во Британскиот журнал за рак, која анализирала податоци од девет студии, следела повеќе од 1,8 милиони луѓе од Велика Британија, САД, Индија и Тајван во просек од 16 години, покажуваат дека луѓето кои следат вегетаријанска исхрана имаат помал ризик од рак на панкреас, простата, дојка, бубрег и мултипен миелом во споредба со оние кои јадат месо.

Резултатите се генерирани со анализа на 17 различни видови рак во пет групи на храна – кај оние кои јадат месо, оние кои јадат живина, пескатаријанците (кои јадат риба, но не и црвено месо), вегетаријанците (кои не јадат месо, но јадат млечни производи и евентуално јајца) и веганите (кои не консумираат животински производи).

Исклучени се збунувачки фактори

Важно е да се напомене дека авторите на студијата се обиделе да ги елиминираат можните збунувачки фактори кои можеле да влијаат на резултатите. На пример, познато е дека луѓето кои се хранат здраво, исто така, честопати не пушат, не пијат и се физички активни. Навиките на живот честопати доаѓаат во пакет, така што влијанието врз здравјето може да не доаѓа само од еден фактор.

За да се избегнат збунувачки фактори, во новата студија, авторите користеле таканаречена мултиваријабилна Коксова регресија и ги прилагодиле резултатите за голем број познати фактори на ризик, вклучувајќи возраст, пол, пушење, индекс на телесна маса (ИТМ), консумирање алкохол, физичка активност и други релевантни варијабли.

Што покажаа резултатите?

Студијата покажа дека вегетаријанците, во споредба со оние што јадат месо, имале околу 21% помал ризик од рак на панкреас, 12% помал ризик од рак на простата, 9% помал ризик од рак на дојка, 28% помал ризик од рак на бубрег и 31% помал ризик од мултипен миелом, форма на рак на крвта.

Интересно е, сепак, што студијата покажа дека вегетаријанците имале речиси двојно поголем ризик од оние што јадат месо од сквамозен клеточен рак на хранопроводот, кој најчесто е предизвикан од хронична иритација на слузницата. Кај веганите, резултатите покажале околу 40% поголем ризик од рак на дебелото црево.

Бидејќи ракот како што се ракот на дојка и простата се меѓу најчестите кај популацијата, намалувањето на ризикот кај овие групи има поголемо значење за јавното здравје отколку, на пример, промените во ризикот кај поретки видови тумори како што е ракот на хранопроводот.

Влијанието на различните видови месо

Студијата, исто така, откри дека песцетаријанците имале намален ризик од рак на дебелото црево, дојката и бубрезите, во споредба со оние што јадат месо, додека оние што јадат живина биле поврзани со помал ризик од рак на простата. Ова сугерира дека не само што избегнувањето на црвено и преработено месо може да биде корисно, туку и дека вклучувањето риба може да биде поврзано со некои заштитни ефекти.

Авторите на студијата, вклучувајќи ја и нејзината водачка Аурора Перез Корнаго, објаснуваат дека вегетаријанската исхрана обично вклучува поголем внес на овошје, зеленчук и растителни влакна и отсуство на преработено месо, што може да придонесе за помал ризик од одредени видови на рак.

Корнаго додаде за Гардијан дека нивната „студија е навистина добра вест за луѓето кои следат вегетаријанска исхрана бидејќи имаат помал ризик од пет видови на рак, од кои некои се многу чести кај популацијата“.

Не е доказ за причина, но…

Авторите истакнуваат дека иако студијата покажува статистички значајна поврзаност, тоа не значи дека месото е клучна причина за рак. Постои можност, објаснуваат тие, дека нешто специфично во вегетаријанската храна има заштитен ефект.

Сепак, проф. Тим Ки, професор по епидемиологија на Универзитетот во Оксфорд, ко-водач на истражувањето, сепак, истакнува дека неговиот „впечаток е дека разликата е поверојатно поради самото месо“. „Но, тоа е мислење што не сме го истражиле директно“, додаде тој.

Причини за зголемен ризик кај веганите и вегетаријанците

Се поставува прашањето, зошто постои поголем ризик за некои видови на рак кај вегетаријанците и веганите?

Научниците претпоставуваат дека одреден недостаток на хранливи материи како што се витамин Б12 или калциум, кои се природно присутни во животинските производи, исто така би можеле да играат улога, особено кај еден од ретките видови рак на хранопроводникот кај кој вегетаријанците имаат поголема инциденца.

Ова откритие е особено важно бидејќи не постои „една, стандардна вегетаријанска исхрана“. Со други зборови, нутритивниот состав на вегетаријанската исхрана може многу да варира во зависност од изборот на храна и додатоци во исхраната.

Потврда на претходните наоди

Овие резултати не се нови во научната литература.

На пример, претходните истражувања, како што е Американската здравствена студија спроведена меѓу адвентистите, од кои некои јадат месо, а други не, покажаа дека вегетаријанската и веганската исхрана може да бидат поврзани со помал вкупен ризик од некои хронични болести и видови на рак. Адвентистичките здравствени студии се значајни бидејќи членовите на оваа религиозна заедница генерално се придржуваат до слични правила и начини на живот, па затоа до одреден степен контролирале за збунувачки фактори.

Исто така, долгорочната EPIC студија покажа поврзаност помеѓу поголем внес на овошје и зеленчук и помала смртност од сите причини.

Други придобивки

Прашањето за здравствените ефекти од исхраната без месо станува сè поинтересно денес, бидејќи многу луѓе ја избираат од етички и еколошки причини.

Едно од нив е ненасилството кон животните. На пример, денес, според некои проценки, просечниот Американец јаде околу 7.000 животни во својот живот – вклучувајќи околу 4.500 риби, 2.400 кокошки, 80 мисирки, 30 овци, 27 свињи и 11 крави.

Овие бројки не го вклучуваат влијанието на земјоделското производство врз полските животни како што се глувците и волуците, но вегетаријанците и веганите исто така придонесуваат за тоа во помала мера (се проценува дека околу 200 се убиваат по лице во текот на нивниот живот).

Покрај тоа, сточарството има силно влијание врз климата со производство на големи количини на стакленички гасови како што е метан, придонесувајќи за загадување на почвата и водата и поттикнувајќи уништување на шумите за пасишта и храна за животни, што ги намалува природните живеалишта и биодиверзитетот.

Конечно, производството на месо бара значително повеќе ресурси бидејќи во просек се потребни околу 7 килограми храна за животни за да се произведе еден килограм месо, што ја зголемува употребата на земјиште и вода во споредба со директната исхрана базирана на растенија.