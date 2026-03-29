Над 40 тони необележани јајца од Србија уништени на Дрисла

Повеќе од 40 тони необележани јајца од Србија се уништени на депонијата Дрисла. Запленети биле на граничниот премин Табановце, а требало дополнително да се обележат и лажно да се пласираат како македонски, соопшти денеска Агенцијата за храна и ветеринарство (АХВ).

Станува збор за две пратки со над 572 000 необележани свежи јајца.

-Инспекциските служби и Одделението за следење измами со храна на АХВ, во координирана соработка со Царинската управа, минатата недела спречи обид за нелегален увоз на две пратки со неозначени јајца од Република Србија. Врз основа на оперативни сознанија и повеќемесечно професионално следење на активностите на домашни увозници и извозници со јајца, на граничниот премин Табановце беше спроведена акција во која при детална контрола се откриени над 572 000 необележани свежи јајца, скриени зад првите палети со уредно декларирана стока. Во едната пратка се пронајдени 270 илјади, а во другата 302 400 необележани јајца, информира АХВ.

Според сознанијата на АХВ, благодарение на брзата, стручна и одлучна реакција, спречена е сериозна измама и потенцијален ризик за потрошувачите.

-Вкупната количина од 40 тони и 410 килограми јајца е прогласена за небезбедна и е нештетно уништена на депонијата Дрисла. АХВ уште еднаш ја потврдува својата клучна улога во заштитата на безбедноста на храната и интересите на граѓаните и домашните производители и останува посветена на бескомпромисна борба против измамите со храна, продолжувајќи со засилени контроли и активности на терен. За вклучените субјекти во овој случај ќе бидат изречени соодветни мерки, а ќе следуваат и дополнителни проверки на нивното досегашно работење, наведува Агенцијата за храна и ветеринарство (АХВ).