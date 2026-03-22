Над 1500 луѓе загинаа во Иран во текот на првите три недели од војната

Повеќе од 1500 луѓе загинаа во Иран откако започна американско-израелската војна против земјата пред три недели, соопшти Иранската државна радио-телевизија, повикувајќи се на податоци од иранското Министерство за здравство, јави ДПА.

Според телевизијата, повеќе од 200 од убиените во Иран биле на возраст под 18 години. Уште 21000 луѓе се повредени. Околу 220 медицински центри се евакуирани, а 21 медицински работник загинал, наведува Иранската телевизија на „Икс“.

Бројките се објавени откако израелскиот министер за одбрана Израел Кац изјави дека Израел и САД значително ќе ги интензивираат своите напади врз Иран во наредните денови.