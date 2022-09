Над 1.300 уапсени во Русија на протестите против мобилизацијата (Видео)

Над 1.300 лица се уапсени во Русија по протестите што експлодираа во повеќе градови низ земјата , откако претседателот Владимир Путин објави делумна мобилизација.

Независната мониторинг група за протести ОВД-Инфо соопшти дека според информациите што ги собрала од 38 руски градови, до доцна вечерта биле приведени повеќе од 1.311 лица.

Во исто време беа објавени фотографии од аеродромот во Москва каде што се гледаат многу млади луѓе на воена возраст како се подготвуваат да заминат од земјата. Но има и многу кои сакаат да ја „бранат“ Русија, покрај тие што се одзваа на повикот зошто мораат. (ВИДЕО). https://twitter.com/PjotrSauer/status/1572863899934019585?s=20&t=G9ZdBodGNolqFUXHc_nNZQ

First clips coming out of Russia this morning of draftees saying bye to their families. This from a small town in Yakutsk. Credits @taygainfo pic.twitter.com/tlaVRoDgLT

