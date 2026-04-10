На Стармер му е „преку глава“ семејствата да плаќаат повисоки сметки ппради потезите на Трамп или Путин

Британскиот премиер Кир Стармер изјави дека му е „доста“ од Доналд Трамп и се чини дека го спореди со Владимир Путин во врска со влијанието што неговите постапки го имаат врз глобалните цени на енергијата и животниот стандард. Стармер, исто така, остро се спротивстави на нападите на Израел врз Либан за време на посетата на Заливот, велејќи дека тие „не треба да се случуваат“.

Премиерот Стармер недвосмислено ги осуди воените акции на Израел. „Тоа мора да престане – тоа е мојот цврст став – и затоа прашањето не е дали тоа е прекршување на договорот или не“, рече Стармер. Иако забележа дека „не сите ги имаме сите детали за прекинот на огнот“, тој додаде: „Но, дозволете ми да бидам јасен – тие грешат“.

Соединетите Американски Држави и Израел инсистираат дека договорот за прекин на огнот со Иран не го вклучува Либан, додека Иран тврди поинаку. Неговите зборови следеа по изјавите на министерката за надворешни работи Ивет Купер, која предупреди дека израелските напади се „јасно штетни“ и се заканија да го дестабилизираат целиот регион.

Купер нагласи за радио „Тајмс“ дека Обединетото Кралство има „различен“ став од Вашингтон и повика прекинот на огнот да се прошири и на Либан. „Сакаме тој да се прошири и на Либан, бидејќи во спротивно целиот регион ќе биде дестабилизиран“, рече таа, додавајќи дека ескалацијата што ја покажа Израел е „очигледно штетна“.

Во среда попладне, Израел нападна 100 цели за само 10 минути во ненадеен напад врз центарот на Бејрут, како дел од она што го нарече кампања за искоренување на силите на Хезболах поддржани од Иран. Според локалните власти, околу 112 лица се убиени.

Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху во среда вечерта изјави: „Привременото примирје со Иран нема да го вклучи Хезболах – и ние ќе продолжиме да ги напаѓаме со сета наша моќ“. Иран се закани дека ќе ја рестартира војната ако Израел продолжи со бомбардирањето на Либан и го запре преминувањето на танкерите за нафта низ Ормутскиот теснец во знак на протест.

Министерката Купер, исто така, ја осуди воената реторика на Трамп, откако американскиот претседател се закани дека ќе ја „збрише иранската цивилизација“ и ќе ја бомбардира назад во „каменото доба“ со таргетирање на цивилната инфраструктура.

„Донесовме поинаква одлука на почетокот на овој конфликт. Мислам дека реториката што се користеше беше сосема погрешна и таков вид ескалација на реториката може да има ескалациски последици“, рече Купер.

Премиерот Кир Стармер пристигна во Обединетите Арапски Емирати во четврток на разговори на високо ниво со цел да се спречи понатамошна ескалација. Во среда во Џеда, тој разговараше со саудискиот престолонаследник Мохамед бин Салман, а се очекува да се сретне и со претседателот на ОАЕ, шеикот Мохамед бин Зајед Ал Нахјан.

За време на посетата на Саудиска Арабија, Стармер ја истакна клучната улога на Велика Британија во „зближувањето на низа земји“ за координирање на понатамошни активности за повторно отворање на Ормускиот теснец.

Коментирајќи го зголемувањето на цените на енергијата, тој рече дека му доста да ги гледа семејствата низ целата земја како нивните сметки за енергија растат поради потезите на Путин или Трамп низ целиот свет“. Тој додаде дека сè уште има „работа што треба да се направи“ за да се обезбеди привременото примирје да стане трајно.

Во меѓувреме, лидерот на Зелената партија, Зак Полански, го повика премиерот Стармер да се повлече од трговскиот договор меѓу Велика Британија и Израел и да воведе дополнителни санкции врз земјата.

Тој за „Телеграф“ изјави дека владата треба да размисли за „воведување на сите можни санкции и ембарга за оружје за да се осигури дека Израел не може да продолжи да убива невини луѓе“. Тој ја осуди неактивноста на премиерот, велејќи: „Тие имаат механизми што би можеле да ги користат, а кои би можеле да спречат или барем да намалат дел од уништувањето, хуманитарната криза и смртта што ги гледаме секој ден“.

Полански заклучи: „Вистинското време за воведување на овие санкции беше пред многу години“. На прашањето дали е подготвен Велика Британија да претрпи финансиски удар поради повлекувањето од трговијата со Израел, тој одговори: „Не мислам дека човековите права треба да имаат цена“.