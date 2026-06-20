На сопругата на шпанскиот премиер ќе ѝ се суди за корупција. Не смее да ја напушти земјата

Мадрид – Сопругата на шпанскиот премиер Педро Санчез, Бегоња Гомез, ќе се појави на суд за корупција и ѝ е забрането да ја напушти земјата до донесувањето на пресудата, пресуди судија во саботата. Случајот е само еден во низата корупциски скандали што го зафатија семејството на социјалистичкиот лидер и неговите поранешни соработници и ја загрозуваат стабилноста на неговата малцинска коалициска влада, објави Франс 24.

Судијата Хуан Карлос Пеинадо ѝ нареди на Гомез да го предаде пасошот и ѝ забрани да ја напушти Шпанија. Таа ќе мора да се јавува на суд двапати месечно додека не се изрече пресудата, наведувајќи го ризикот од бегство.

Повеќе кривични дела

Во својата пресуда од 84 страници, судијата рече дека „ќе бидат издадени упатства до сите гранични премини и цивилни и воени аеродроми“ за да се обезбеди почитување на забраната. Датум на судење сè уште не е закажан.

Судијата Пеинадо формално ја обвини Гомез во април за проневера, злоупотреба на влијание, деловна корупција и злоупотреба на средства. Истрагата беше започната во април 2024 година за да се утврди дали Гомез ја користела својата позиција како сопруга на премиерот за лична корист, што и таа и премиерот го негираат.

Случајот се базира на создавањето и управувањето со катедра на Универзитетот Комплутенсе во Мадрид, на која Гомез била копретседател, како и на наводното користење на јавни ресурси и лични врски за промовирање на приватни интереси. „Катедрата служела како средство за приватна професионална корист на лицето под истрага“, напиша судијата во обвинението.

Политички реакции на одлуката

Случајот произлезе од тужба поднесена од здружение за борба против корупцијата поврзано со крајната десница. „Денес е ужасен ден за сите нас кои веруваме во правдата“, напиша министерот за правда Феликс Болањос на социјалната мрежа X, додавајќи дека е убеден дека „вистината на крајот ќе победи“. Функционери на Социјалистичката партија ја критикуваа одлуката да ѝ се забрани да ја напушти земјата, нарекувајќи ја прекумерна.

Во својата одлука, Пеинадо го отфрли аргументот дека полициската заштита што Гомез редовно ја добива би ја спречила да избега. Тој напиша дека полицајците „би можеле, или по сопствена иницијатива или по налог на нивните претпоставени, да овозможат бегство што би го направило обвинетиот недостапен за правдата“.

Кога беше отворена истрага против неговата сопруга во 2024 година, Санчез зеде неколку дена одмор од јавните должности за да размисли дали да остане на функцијата. Санчез, еден од ретките преостанати левичарски лидери во Европа, ги отфрли обвинувањата против неговата сопруга како обид на десницата да ја поткопа неговата влада.

Серија корупциски скандали

Минатиот месец, поранешниот социјалистички премиер Хозе Луис Родригез Запатеро беше исто така формално испитан за злоупотреба на влијание во врска со спасувањето на авиокомпанијата Плус Ултра во 2021 година.

Запатеро ги негираше обвиненијата, додека Санчез изрази „целосна поддршка“ за својот ментор. Се очекуваат пресуди и во одделни судења за корупција против поранешниот близок помошник на Санчез, Хозе Луис Абалос, и неговиот брат Давид Санчез.

Абалос, поранешен влијателен социјалист и министер за транспорт кој му помогна на Санчез да дојде на власт во 2018 година, е обвинет за примање мито при доделување на повеќемилионски јавни договори за медицинска опрема за време на пандемијата Ковид-19. Давид Санчез, композитор и диригент, е обвинет за фаворизирање при вработување во јавниот сектор.

Отфрлање на оставката

Скандалите го засрамија Санчез, кој дојде на власт со ветување дека ќе ја исчисти шпанската политика откако гласањето за недоверба ја собори конзервативната влада на Народната партија (ПП), вмешана во сопствениот корупциски скандал.

Санчез, вешт политичар познат по својата способност да излегува од тешки ситуации, постојано ги отфрла повиците од опозицијата да поднесе оставка и да свика предвремени избори поради растечкиот број корупциски скандали. Самиот премиер не е осомничен во ниту еден од случаите.