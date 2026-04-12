МВР презема мерки за расчистување на обидот за опожарување објект на Еврејската заедница

Во СВР Скопје, изутрината во 07.22 часот, Ј.Ј. пријавил дека на ул.„Апостол Гусларот” во двор од верски објект забележал канистар за гориво и траги од горење, информираа за МИА од Министерството за внатрешни работи откако Еврејската заедница во Македонија вечерва извести за обид за опожарување на објект на Заедницата и на синагогата во Скопје.

– Веднаш по добиената пријава од страна на полициски службеници излезено е на местото на настанот и се преземаат мерки за расчистување на случајот – дополнуваат од МВР.

Еврејската заедница во Македонија го осуди овој чин и упати апел до надлежните органи за целосно расветлување на случајот и доследна примена на законите, како и за гласна и обединета осуда од сите верски лидери, институции и граѓани. И амбасадорката Вивиен Аисен ги повика властите да ги изведат одговорните пред лицето на правдата.

– На 12 април, првпат во поновата историја, беше извршен обид за опожарување на објектот на Еврејската заедница и синагогата. Овој чин не е само напад врз еден верски објект, туку длабоко вознемирувачки удар врз темелните вредности на цивилизираното општество – соживотот, достоинството и заемната почит. Еврејската заедница како најмалубројна, но историски длабоко вкоренета заедница на овие простори уште од времето на Антиката отсекогаш го градела својот опстанок и придонес врз принципите на мир, солидарност и заедништво. Ние сме живееле посебно во нашите верски традиции, но заедно во секојдневието – рамо до рамо со сите наши сограѓани, споделувајќи ги и радостите и премрежјата на ова општество – се вели во соопштението до медиумите потпишано од претседателот на Еврејската заедница во Македонија, Пепо Леви.

Со особена загриженост, стои во известувањето, констатираме дека во последниве години се засилуваат појавите на говор на омраза, нетолеранција и опасно поистоветување на Евреите со сложените геополитички случувања на Блискиот Исток. Таквите тенденции не се само погрешни, туку и длабоко неправедни, и тие го отвораат патот за оживување на антисемитизмот – појава која човештвото одамна требаше да ја остави зад себе.

– Обидот за подметнување пожар е алармантна последица токму на таквата атмосфера. Остро и недвосмислено го осудуваме овој чин. Истовремено, повикуваме на јасна, гласна и обединета осуда од сите верски лидери, институции и граѓани. Само преку заедничка одговорност и будност можеме да обезбедиме ваквите појави никогаш повеќе да не се повторат. Апелираме до надлежните органи за целосно расветлување на случајот и доследна примена на законите. Но, уште поважно, апелираме до совеста на општеството – да не дозволиме омразата, стравот и незнаењето да станат погласни од разумот, човечноста и правдата, соопшти Еврејската заедница во Македонија.

Амбасадорката на Израел Вивиен Аисен во објава на социјалните мержи сподели видео од инцидентот и ги повика надлежните да го расветлат случајот.

– Длабоко вознемирувачки антисемитски инцидент во Северна Македонија – прв од 1945 година – ги погодува самите вредности на соживот што ги почитува еврејската заедница. Јас сум на страната на заедницата и ги повикувам македонските власти да ги изведат одговорните пред лицето на правдата, наведе амбасадорката Аисен.

Претседателката Гордана Сиљановска Давкова, по седницата на Советот за безбедност на 1 март годинава, наведе дека „ширум светот определени објекти како синагоги или седишта на еврејската заедница или Музеј на холокаустот, како кај нас, може да бидат под закана“ и оти „ затоа, треба да им се посвети посебна грижа и внимание“.

– Добивме информации од надлежните дека ги следат овие процеси и дека се под заштита и контрола овие објекти, што значи не треба да очекуваме изненадување, рече претседателката Сиљановска Давкова.