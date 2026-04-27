Можат ли здружените ривали да го соборат Нетанјаху од власт?

Израелскиот премиер, Бенјамин Нетанјаху, се соочува со можноста да се трка против десно-центристичка суперкоалиција на изборите подоцна оваа година, откако двајца од неговите најсилни политички ривали ги здружија силите во обид да го соборат, поканувајќи лидер на трета партија да им се придружи.

Во потег што некои аналитичари го споредија со централно-десничарската коалиција што го отстрани Виктор Орбан од власт во Унгарија, поранешните премиери – десничарскиот Нафтали Бенет и центристот Јаир Лапид – издадоа изјави во кои го најавуваат спојувањето на нивните партии, Бенет 2026 и Јеш Атид (Постои иднина).

Потегот дојде откако Нетанјаху откри дека неодамна му е отстранет малиген тумор од простатата, што доведе до прашања за времето на откривањето кое беше нејасно во врска со деталите и неговата поширока здравствена состојба, при што второто сега веројатно ќе биде изборно прашање.

„Стоиме тука заедно заради нашите деца. Државата Израел мора да го промени правецот“, рече Лапид стоејќи покрај Бенет на заедничката прес-конференција во неделата.

Бенет рече дека новата партија ќе се вика „Заедно“ и дека тој ќе биде нејзин лидер. „По 30 години, време е да се разделиме со Нетанјаху и да отвориме ново поглавје за Израел“, рече тој.

Бенет, исто така, го покани Гади Ајзенкот, поранешен началник на Генералштабот на Израелските одбранбени сили и лидер на партијата Јашар да им се придружи. Анкетите сугерираат дека комбинацијата од трите партии би ја создала најголемата групација во Кнесетот. Во понеделникот, Ајзенкот го замоли Бенет да ги координира сите идни потези со него.

Иако Ајзенкот официјално не објави дали ќе се приклучи на коалицијата, тој брзо ја поздрави новата групација.

„Целта за победа на критичните избори што ни претстојат е заедничка“, напиша Ајзенкот, нарекувајќи ги Бенет и Лапид „партнери“ и ветувајќи дека ќе продолжат да дејствуваат „одговорно и мудро“ за да ја постигнат „победата и промената потребни за државата Израел“.

Давајќи индикација за обемот на предизвикот за Нетанјаху, неодамнешната анкета за весникот „Маарив“ покажа дека партијата на Бенет е изедначена со Ликуд на Нетанјаху на 24 места во Кнесетот, додека Јеш Атид на Лапид би добила седум, а Јашар на Ајзенкот 12.

Сепак, природата на коалициската политика на Израел веројатно би предизвикала Бенет да изгуби дел од поддршката во какво било партнерство со Лапид, губејќи ги незадоволните гласачи на Ликуд кои силно се спротивставуваа на Лапид.

Од неговиот прв мандат во 1990-те, Нетанјаху стана поларизирачка фигура дома и во странство. Бенет и Лапид ги здружија силите и претходно, ставајќи крај на последователното 12-годишно владеење на Нетанјаху на изборите во 2021 година, само за да формираат коалициска влада која, со тесно мнозинство и длабоко поделена околу прашања како што е израелско-палестинскиот конфликт, преживеа едвај 18 месеци.

Нивната коалиција, за прв пат во историјата на Израел, вклучи партија составена од арапското малцинство во земјата – Палестинец по потекло, Израелец по државјанство – Обединетата арапска листа (УАЛ).

Нетанјаху, најдоминантниот израелски политичар од неговата генерација, сепак покажа извонредни вештини за политичко преживување во минатото. Во неделата, тој објави фотографија од 2021 година на Бенет и Лапид со лидерот на УАЛ, Мансур Абас. „Тие го направија тоа еднаш, ќе го направат тоа повторно“, се вели во објавата на Нетанјаху на Телеграм, очигледен навреда кон нивната краткотрајна коалиција од 2021 година, која ја вклучуваше УАЛ.

Бенет рече дека нема повторно да бара коалиција со арапските партии и ја исклучи можноста за отстапување на земја на непријатели, очигледна алузија на целта на Палестинците да основаат независна држава на териториите окупирани од Израел.

54-годишниот Бенет, борбен поранешен армиски командос кој стана технолошки милионер, заостанува зад Нетанјаху во изборните анкети. Анкетата од 23 април спроведена од израелската телевизија Н12 покажа дека Бенет обезбедил 21 од 120 места во Кнесетот, наспроти 25 места за Ликуд на Нетанјаху. Анкетата се совпаѓаше со претходните анкети на академските институции и израелските медиуми, кои го поставија Бенет како главен кандидат против Нетанјаху, иако политичката мапа сè уште може да се промени. (Според агенциите)