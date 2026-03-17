Молдавија ги заврши реформите и доби 189 милиони евра од ЕУ

Европската комисија ѝ исплати 189 милиони евра на Молдавија во рамките на Инструментот за реформи и раст откако земјата успешно заврши 24 реформи.

Плаќањето укажува на значителен напредок на Молдавија на нејзиниот пат кон ЕУ, соопшти денеска Комисијата.

Спроведените реформи вклучуваат намалување на административниот товар за бизнисите, зајакнување на кибер-безбедноста и итен одговор, напредок со дигитализацијата на владините услуги, подобрување на транспарентноста на буџетот и зајакнување на системот за борба против измами…

Националните пазари на електрична енергија и балансирање се исто така започнати, а се зголеми и транзицијата кон обновливи извори на енергија.

Од вкупниот износ, 173 милиони евра ќе бидат платени директно во државниот буџет на Молдавија, а 16 милиони ќе бидат поддржани од проекти преку Платформата за инвестиции во соседството.

Во претходната година, на Молдавија ѝ беа исплатени 289 милиони евра.

Комесарот за проширување на ЕУ, Марта Кос, изјави дека Молдавија повторно ги исполнила своите обврски кон ЕУ, додавајќи дека реформите што ги спроведе носи вистински придобивки, од помалку документација до подобри онлајн услуги и почиста животна средина.

„Кога нашите партнери исполнуваат, ЕУ треба да исполни. Нашите средства директно ќе ги поддржат Молдавците и ќе ѝ помогнат на земјата да го продолжи својот пат кон ЕУ“, рече комесарката.

Комисијата, исто така, изјави дека Молдавија спроведува реформи како дел од својот План за раст за да ја направи попривлечна за странски инвестиции.

Оваа есен, Комисијата објави повик до инвеститорите од приватниот сектор да ги зголемат инвестициите во Молдавија, кој ќе биде отворен до јуни. Целта е да се создаде низа трансформативни приватни инвестиции кои се подобни за поддршка од Комисијата и партнерските финансиски институции.