Мистеријата на Банкси: Дали Робин Ганингем е навистина познатиот уметник?

Новинската агенција Ројтерс тврди дека по години истрага, конечно го открила вистинскиот идентитет на енигматичниот уличен уметник Банкси. Според нивниот извештај, кој цитира десетици интервјуа со добро информирани извори и пристап до претходно необјавени судски и полициски досиеја, светски познатиот псевдоним е Робин Ганингем. Сепак, адвокатот на Банкси силно ги негира овие тврдења.

Името на Робин Ганингем и претходно беше поврзувано со Банкси во медиумите, а тој наводно го променил своето име во Дејвид Џонс во 2007 година. Ројтерс сега тврди дека има цврсти докази собрани со анализа на американски судски и полициски досиеја и интервјуа со бројни експерти и познавачи на делото на Банкси. Откако првпат се појави на сцената во 1990-тите, уметникот вешто ја одржуваше својата анонимност и покрај неколку ситуации во кои неговиот идентитет беше блиску до откривање.

Адвокатот на Банкси, Марк Стивенс, брзо одговори на тврдењата на Ројтерс, нагласувајќи дека неговиот клиент „не прифаќа дека многу од деталите содржани во истрагата се точни“. Стивенс предупреди дека објавувањето на такви информации би било лоша вест не само за уметникот, туку и за јавноста. Според него, наодите од истрагата би „ја нарушиле приватноста на уметникот, би ја попречиле неговата креативност и би го довеле во опасност“.

Стивенс истакна дека Банкси „со години бил подложен на опсесивно, заканувачко и екстремистичко однесување“ и дека неговото разоткривање би му наштетило и на општиот јавен интерес. „Создавањето под псевдоним или анонимно служи на витален јавен интерес“, напиша адвокатот. „Ја штити слободата на изразување со тоа што им дозволува на уметниците да ја зборуваат вистината пред власта без страв од одмазда, цензура или прогон, особено кога се работи за чувствителни прашања како што се политиката, религијата или социјалната правда“.

Поранешниот менаџер на Банкси, Стив Лазаридес, претходно зборуваше за мотивите за криење на неговиот идентитет. Тој објасни како сè започнало како мерка на претпазливост. „Анонимноста беше клучна, започна како самоодржување во Бристол. Тој не сакаше да биде уапсен, не сакаше да оди во затвор, што е разбирливо“, рече Лазаридес. „Но, како што минуваа годините, мислам дека анонимноста стана доста товар. Секој има слика во главата за овој народен херој, а таа слика е различна во умот на секого. Тој никогаш навистина не успеа да ужива во славата што ја имаше.“