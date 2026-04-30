Мистерија од вечерата на новинарите со Трамп: Кој пукаше во агентот од Тајната служба

Поднесок до судот на американската влада доставен во средата покрена прашања во врска со првичните тврдења на службениците дека вооружен човек пукал во службеник на Тајната служба додека наводно се обидувал да го убие претседателот Доналд Трамп на вечерата на Здружението на дописници од Белата куќа.

Осомничениот, Кол Томас Ален, 31, пукал од пушка „во правец на скалите што водат до балската сала“ каде што Трамп, други службеници на администрацијата и членови на печатот биле собрани во саботата навечер, според барањето за притвор, кое го понуди најопширното објаснување на владата досега за инцидентот.

Во барањето, обвинителите се осврнаа на полицаец кој пукал пет пати, но документот не споменува дека тој полицаец или некој друг бил застрелан. Според барањето од среда, во пушката на осомничениот е пронајден потрошен куршум.

Во документот не се обвинува Ален дека го насочил или го погодил службеникот на Тајната служба, за кој властите велат дека бил застрелан во градите, но заштитен со панцир.

Тоа е спротивно на изјавите дадени претходно од вршителот на должноста државен обвинител Тод Бланш и Жанин Пиро, американскиот обвинител за округот Колумбија. Исто така, се поставува прашањето кој го испукал куршумот што го погодил службеникот на Тајната служба.

Неколку часа по инцидентот, Пиро им рече на новинарите дека осомничениот ќе биде обвинет за „напад врз федерален службеник со употреба на опасно оружје“, иако тоа не е меѓу обвиненијата поднесени досега. Пиро рече дека Ален може да се соочи со дополнителни обвиненија. Обвинителите го обвинија Ален за обид за атентат врз претседателот.

Бланш му рече на Џорџ Стефанопулос од Еј-Би-Си во неделата дека верува оти истрелите од пушката на Ален го погодиле службеникот. Тој го повтори тоа верување на прес-конференција во понеделникот, но додаде забелешка: „Сè уште го разгледуваме тоа“.

Службеник на Белата куќа го упати Ројтерс до органите за спроведување на законот кога беше прашан кој го застрелал службеникот на Тајната служба. Тајната служба и Министерството за правда не одговорија веднаш на барањето за коментар.

Владиниот исказ за пукањето беше дополнително испитан со проверка на безбедносните снимки од камери од страна на „Вашингтон пост“, на кои не се гледа никаква индикација дека Ален воопшто пукал со своето оружје.

Испитувањето покажа дека полицаец пукал со пиштол повеќе пати кон осомничениот додека тој брзал низ контролниот пункт во хотелот „Вашингтон Хилтон“. Во еден момент од епизодата, која траела само неколку секунди, другиот безбедносен персонал се чини дека бил на линијата на оган на полицаецот додека тој пукал кон осомничениот кој трчал.

Иако барањето за притвор од среда не споменува дека е застрелан службеник на Тајната служба, претходната изјава поднесена во понеделник во поддршка на кривичната пријава го споменува тоа – но не и кој го испукал куршумот.

Во изјавата поднесена во Окружниот суд на САД се вели дека персоналот на Тајната служба „слушнал гласен истрел“. Службеник на Тајната служба кој носел балистички елек, наведен со иницијалите „В.Г.“, бил застрелан еднаш, според изјавата под заклетва, но не се наведува од кого.

Полицискиот службеник В.Г. пукал повеќе пати кон Ален, кој не бил застрелан, туку паднал на земја, се вели во изјавата под заклетва.

Во досието од среда беше вклучена фотографија што Ален ја направил себеси во огледалото на неговата хотелска соба пред нападот. На неа, тој е облечен цел во црно, освен она што изгледа како црвена вратоврска вовлечена во панталоните и вооружен со торба за муниција, футрола за рамо, нож во футрола, клешти и секачи за жица. (Ројтерс)