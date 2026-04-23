Министрите на Социјалдемократската партија во Романија поднесоа оставка

Министрите на Социјалдемократската партија (СДП) во владата на романскиот премиер Илие Боложан поднесоа оставка. Тие го сторија тоа веднаш по редовниот состанок на владата, на кој не учествуваа.

„Оставките претставуваат политички чин преку кој се формализира одлуката на партијата да ја повлече својата политичка поддршка од премиерот Илие Боложан. Од овој момент, тој повеќе нема поддршка од парламентарното мнозинство, што значи дека повеќе нема демократски легитимитет да ја извршува функцијата шеф на романската влада“, се наведува во соопштението за медиумите на СДП.

Во документот, исто така, се наведува дека оставката на министрите не претставува напуштање на владата, туку чин преку кој се иницира промената што ја бараат големото мнозинство романски граѓани.

„Рецесијата, инфлацијата, колапсот на потрошувачката и производството бараат таква промена. Би било неодговорно да се продолжи по истиот пат што се покажа како погрешен, особено во геополитичкиот контекст во кој се наоѓаме“, се вели во ставот на СДП.

Партијата е подготвена да учествува во формирањето на нова проевропска влада и да поддржи премиер, политичар или технократ, кој е отворен за проблемите на граѓаните и кој има капацитет да соработува со партиите што му обезбедуваат парламентарно мнозинство. До формирањето на нова влада, СДП ќе обезбеди парламентарна поддршка за донесување на потребните регулаторни акти за спроведување на проекти финансирани со европски средства.

Министрите во оставка ќе ги исполнуваат своите владини должности до завршувањето на законските процедури, што се случува со објавувањето во Државниот весник на претседателскиот декрет за упражнување на работните места. Во овој период, министрите на СДП повеќе нема да учествуваат на владини состаноци, туку ќе го делегираат своето претставување на државни секретари назначени од другите партии во владејачката коалиција, се наведува во соопштението.