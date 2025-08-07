Министерството за енергетика oбјави оглас за распределба на инвертер клими за ранливите семејства

07/08/2025 14:16

Министерството за енергетика, рударство и минерални суровини (МЕРМС) објави мерка која директно го таргетира најчувствителниот сегмент од населението – ранливите потрошувачи на енергија. Со јавен оглас што стапи во сила, Министерството започнува со распределба на енергетски ефикасни инвертер клима уреди за 2025 година. 

-Мерката се реализира согласно Програмата за изменување и дополнување на Програмата за заштита на ранливи потрошувачи на енергија за 2025 година („Службен весник на РСМ“ бр. 161/25). Согласно јавниот оглас за поддршка на домаќинства кои спаѓаат во категоријата ранливи потрошувачи на енергија, со цел унапредување на енергетската ефикасност и подобрување на квалитетот на живеење, домаќинствата кои ги исполнуваат условите ќе се стекнат со право на купен и вграден инвертер клима-уред со моќност од 3,5 киловати и енергетска класа од најмалку А+, информираат од МЕРМС. 

Овие уреди, како што се вели во соопштението, не само што штедат електрична енергија, туку обезбедуваат и висока ефикасност за греење и ладење – токму таму каде што е најпотребно.

Рокот за аплицирање е 60 дена од денот на објавувањето на огласот во дневен весник.

Повеќе информации како и потребните обрасци за аплицирање се објавени на веб-страницата на Министерството: www.energy.gov.mk . 

За борбата против енергетската сиромаштија МЕРМС издвојува 170 милиони денари.

