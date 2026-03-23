Минхен за прв пат доби градоначалник од редовите на Зелените

Минхен ќе има градоначалник од редовите на Зелените за прв пат во својата историја. Кандидатот на партијата, Доминик Краузе (35), го победи долгогодишниот градоначалник на Социјалдемократската партија (СПД), Дитер Рајтер (67), во неделата со 56,4 проценти наспроти 43,6 проценти од гласовите, покажаа прелиминарните резултати.

Изборите за градоначалник во баварската престолнина ѝ зададоа втор удар на СПД, која исто така ги загуби покраинските избори во Рајнска област-Пфалц во неделата. Социјалдемократите се на власт во градот речиси континуирано од 1948 година, со исклучок на периодот 1978-1984 година. Рајтер рече дека неделата е последниот ден од неговата политичка кариера.

Во првиот круг на 8 март, тој водеше со 35,6 проценти наспроти 29,5 проценти на Краузе, но потоа избувна скандал околу тоа како добил пари од фудбалскиот тим Баерн.