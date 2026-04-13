Минатата година најмногу антисемитски злосторства во изминатите три децении

Минатата година беше забележано највисоко ниво на насилство врз Евреите во изминатите 30 години, според годишната студија на Универзитетот во Тел Авив објавена денеска.

Авторите на извештајот наведуваат дека насилството, вклучително и смртоносниот напад на прославата на Ханука во Австралија, го продолжиле бранот што започнал по нападот на палестинската милитантна група Хамас на 7 октомври 2023 година, кој ја започна војната во Појасот Газа.

„Податоците предизвикуваат загриженост дека високото ниво на антисемитски инциденти станува нормализирана реалност“, рече уредничката на извештајот, Урија Шавит.

Смртоносни антисемитски напади се регистрирани на три континенти, според извештајот.

Се наведува инцидентот на плажата Бонди во Сиднеј во декември лани, во кој загинаа 15 лица, како и антисемитски напади во САД и Велика Британија.

Студијата покажа дека 2025 година била најсмртоносната година со антисемитски напади од 1994 година, кога во бомбардирањето на еврејскиот општински центар во Аргентина загинаа 85 лица, а повеќе од 300 беа ранети.

Според извештајот, минатата година имало умерено зголемување на вкупниот број на антисемитски инциденти во споредба со 2024 година, но тој вкупен број претставува огромен скок од 2022 година, пред војната во Газа.

Извештајот ги следи инцидентите почнувајќи од физички напади и вандализам до вербални закани и вознемирување на социјалните медиуми.

„Најголемиот број инциденти беше регистриран веднаш по нападот на 7 октомври (2023 година), по што почнавме да гледаме тренд на опаѓање – но за жал, тој тренд не продолжи во 2025 година“, рече Шавит.

Во Обединетото Кралство во 2025 година имало 3.700 антисемитски инциденти, а во Канада 6.800.

Извештајот покажа дека, дури и откако стапи на сила прекинот на огнот во Газа минатиот октомври, бројот на антисемитски инциденти продолжи да расте во споредба со истиот период претходната година.