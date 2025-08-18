Миленкоски: Голем ден за македонската одбојка

18/08/2025 08:25

Селекторот на македонската одбојкарска репрезентација Јошко Миленкоски изрази задоволство од изборениот пласман на Европското првенство 2026.

Македонските одбојкари синоќа ја победија Грузија со 3:0 и си обезбедија четврто учество во низа на континенталниот собир.

– Пласманот на Европското првенство е награда за напорната работа во текот на долгото жешко лето. Бевме под притисок да ја победиме Грузија убедливо без изгубен сет. Тие не се воопшто лесен противник, тоа го покажаа во третиот сет. Задоволство е што ја исполнивме целта. Ова е голем ден за македонската одбојка, изјави Миленкоски по средбата со Грузија.

„Црвено-жолтите“ како една од најдобрите пет второпласирани репрезентации во квалификациските групи, изборија пласман на ЕП 2026. 

Поврзани содржини

Шефот на Мекларен: Верстапен е во право
Одбојкарите ќе добијат три милиони денари за пласманот на ЕП
ФИФА има намера да го прошири форматот на Светското клупско првенство
Македонските одбојкари изборија пласман на Европското првенство 2026
Арсенал го победи Манчестер јунајтед во дербито на првото коло од Премиер лигата
(Видео) Барселона победи со 3:0, но сите зборуваат за бруталниот старт на Муриќи врз голманот Гарсија
Македонските одбојкари ќе одат на што поубедлив триумф над Грузија
Синер и Алкараз финалисти на турнирот во Синсинати

Најчитани