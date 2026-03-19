Мета им исплати три милијарди долари на инфлуенсери во 2025 година.

Фејсбук им нуди на врвните инфлуенсери 3.000 долари месечно за објавување содржина на платформата како дел од својата програма „Content Fast Track“.

Социјалната мрежа, која има повеќе од три милијарди корисници, изјави дека програмата е наменета за креатори кои имаат повеќе од милион следбеници на други платформи за споделување видеа, наведувајќи ги Инстаграм, ТикТок и Јутјуб во своето соопштение.

Матичното претпријатие на Мета објави дека во 2025 година им исплатило речиси три милијарди долари на креаторите преку програми за монетизација.

„Како креатор, секогаш ја следите публиката, така што ова навистина не го решава проблемот“, рече Џордан Шварценбергер, менаџер за креатори на содржини во Sidemen Group.

„Го сакам Фејсбук и го сакам Мета и она што го прават, но ова изгледа како малку очаен потег“, додаде тој.

Според соопштението за медиумите на Мета, програмата „Creator Fast Track“ е наменета за „етаблирани креатори кои се нови на Фејсбук или се враќаат на платформата“.

Моментално е достапно само за креатори од САД и Канада, а исплатата трае максимум три месеци.

Апликантите мора да докажат дека имаат повеќе од еден милион следбеници на TikTok, YouTube или Instagram и дека објавуваат најмалку 15 ролни (кратки видеа) месечно.

Сметките со помалку од 1 милион следбеници на други платформи можат да заработат до 1.000 долари месечно.