Меркел била прислушувана преку подводните интернет кабли во водите на Данска

Данска е многу лојален сојузник на САД. Агенцијата за национална безбедност на САД ги користела подводните интернет кабли со дозвола на Копенхаген. Таму има неколку клучни станици за вакви кабли важни за целиот регион

German Chancellor Angela Merkel types on her mobile phone in 2015 which was likely bugged by Danish and US allies, according to European media reports. AFP

Тајните служби на Данска ѝ помогнаа на Агенцијата за национална безбедност на САД (НСА) да ги шпионира европските претставници, вклучително и германската канцеларка Ангела Меркел, под администрација на Барак Обама, според извештаите на повеќе европски медиуми.

Извештаите за шпионирање на сојузниците на САД за првпат излегоа на виделина во 2013 година преку обелоденување на свиркачот Едвард Сноуден, но новата истрага во неделата објави детали за наводна поддршка од Одбранбената служба за одбрана (ФЕ) во Данска, северен сосед на Германија.

Повикувајќи се на повеќе неименувани извори, данскиот јавен радиодифузер ДР и други новински организации во Германија, Франција, Норвешка и Шведска објавија дека доверливата анализа на данското разузнавање ја разгледала врската на НСА со ФЕ од 2012 до 2014 година. Агентите на ФЕ следејќи ги откривањата на Сноуден откриле дека НСА е во можност да користи дански системи за прислушување на подводни интернет кабли, со знаење и договор на Данска.

Извештаите за медиумите опишуваат систем на данско-американска соработка што се користи за надгледување и залихи на податоци од подводни интернет кабли. ДР известува дека дури бил изграден центар за податоци за таа цел во данскиот разузнавачки објект на островот Амагер, јужно од Копенхаген.

Меркел, наводно, била меѓу целите, како и двајца нејзини минати ривали за премиер, социјалдемократите Пер Штајнбрик и Франк-Валтер Штајнмаер, од кои последниот сега е германски претседател. ДР, исто така, објави дека други високи функционери од Франција, Норвешка и Шведска биле цел на шпионирањето, иако не се именувани.

Контактирани од новинските организации што ја спроведуваат истрагата, германската, шведската и норвешката влада соопштија дека не биле свесни за заклучоците на данскиот разузнавачки извештај, додека кабинетот на францускиот претседател одби да одговори.

Данската министерка за одбрана Трине Брамсен одби да даде коментар за ДР, пишувајќи само дека „систематското пресретнување на блиски сојузници е неприфатливо“.

Штајнбрик рече дека активностите на НСА и ФЕ се „политички скандал“.

Поранешниот лидер на СПД р рече дека прифаќа западни држави да им се потребни разузнавачки информации, но додаде дека е „гротескно што пријателските разузнавачки служби навистина пресретнуваат и шпионираат врвни претставници на други земји“.

Данска, близок сојузник на САД, е домаќин на неколку клучни станици на подводни интернет кабли кон и од Шведска, Норвешка, Германија, Холандија и Велика Британија.

Ниту агенцијата ниту нејзиниот директор во тоа време, Ларс Финдсен, не го коментираа извештајот. Финдсен и тројца други официјални лица на ФЕ беа суспендирани минатата година од независен надзорен одбор по критиките и обвинувањата за сериозни злодела што произлегоа од внатрешната истрага, која започна во 2015 година, соопшти данското радио.

Истрагата за медиумите беше спроведена во соработка со францускиот весник „Монд“, германскиот весник „Зидојче цајтунг“, германските радиодифузери НДР и ВДР и јавните радиодифузери од Шведска (СВТ) и Норвешка (НРК).

Во пресрет на извештаите на Сноуден за 2013 година, Обама се обврза да престане да ги шпионира сојузниците. „Монд“ напиша дека во овој момент е нејасно дали шпионирањето преку дански системи се случило пред или после ова ветување. (Според агенциите)