Трамп ја засака инфлацијата. Американците се загрижени

Извештајот на Министерството за труд е непожелна вест за претседателот Трамп и Републиканската партија во изборна година каде што доминантно прашање е прифатливоста на цените. Демократите веќе подготвуваа кампањски реклами за силно да ги погодат Републиканската партија и поради војната со Иран и поради начинот на кој Трамп се справува со економијата воопшто.

Извештајот, заедно со обновените напади на Трамп врз Иран, ја потресоа берзата, еден од претпочитаните економски индикатори на Трамп. Индустрискиот просек Дау Џонс падна над 900 поени, а S&P 500 и Nasdaq исто така паднаа.

Трамп им рече на новинарите во среда дека ја сака „инфлацијата“, откако беше прашан за скокот на инфлацијата во мај.

„Не, ми се допаѓа. Бројките беа одлични“, рече Трамп кога го прашаа дали е загрижен за најновите податоци.

„Ми се допаѓа инфлацијата“, продолжи претседателот, истакнувајќи како САД неодамна извлекле милиони барели нафта и 22 брода од Иран. „Затоа нафтата е 85 долари за барел“.

Тој додаде дека САД ја достигнале „најдобрата економија што некогаш ја достигнале пред војната со Иран“, но рече дека треба да даде приоритет на тоа да се осигура дека Исламската Република никогаш нема да може да добие нуклеарно оружје.

„Тукушто ја достигнавме највисоката берза во историјата, највисоки 401.000 во историјата“, рече Трамп од Овалната соба. „Сè одеше добро и реков дека мразам да ви го правам ова, но Иран многу наскоро ќе има нуклеарно оружје. Мора да одиме и да нападнеме“.

Трамп се обиде да ги разјасни коментарите, велејќи за „Њујорк пост“ дека му се допаѓа што инфлацијата не е повисока.

„Зборував за бројки за инфлација кои ќе бидат толку добри штом ќе заврши војната. Бројките ќе се намалат, за тоа зборувам“, рече Трамп. „Секогаш ме вадат од контекст“.

Трамп забележа во објавата на Truth social по неговите забелешки до новинарите дека американската војска извршила „тајна мисија“ за да помине танкери за нафта и комерцијални бродови низ Ормускиот теснец, што резултирало со проток на над 100 милиони барели нафта.

Еден републикански стратег за кампањата ги пофали напорите на администрацијата да ги придружува танкерите за нафта низ виталната бродска линија, истакнувајќи дека тоа покажува дека администрацијата е „свесна колку се важни ниските цени пред среднорочните избори“.

Сепак, демократите тврдат дека клипот е златo за реклами и пораки во изборна битка каде што прифатливоста стана централно прашање.

„Секој ден кога претседателот вели дека сака нешто што Американците очигледно го мразат е добар ден за демократите“, рече Ендру Мамо, советник за демократска кампања.

Сенаторката Кирстен Гилибранд (демократка од Њујорк) во објава на Икс праша дали Трамп е „среќен што работниците губат пари“ и „среќен што семејствата страдаат“.

Ова не е прв пат Трамп да дава коментари што неговите критичари ги претворија во фраза за да го прикажат како незаинтересиран за економијата. Минатиот месец, Трамп се најде на насловните страници кога рече дека не размислувал за финансиската состојба на Американците кога преговарал со Иран.

Претседателот, исто така, предизвика изненадување за време на состанокот на кабинетот кога рече дека не му е грижа за среднорочните избори во контекст на преговорите со Иран.

„Трамп беше катастрофален гласник за партијата“, рече Роб Стуцман, републикански стратег со седиште во Калифорнија. „Мислам дека голем дел од тоа е доказ дека не му е грижа за партијата. Мислам дека е загрижен да не ја изгуби контролата врз Конгресот од очигледни причини.

Но, тој посвети многу малку внимание стратешки од перспектива на порака, од перспектива на поддршка што има смисла во обидот да се победи на средните избори“, продолжи тој.

Но, другите републиканци ги бранат коментарите на претседателот.

„Беше целосно надвор од контекст. Знаете за што зборуваше“, рече претседателот на Претставничкиот дом Мајк Џонсон (републиканец од Луизијана), кој беше во Овалната соба кога Трамп ги даде коментарите претходно. (Хил)